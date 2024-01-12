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عمليات بالجملة للمقاومة.. ماذا يحدث بالضفة؟

1/12/2024 11:23:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت هيئة البث الإسرائيلية إن 3 مسلحين فلسطينيين "قتلوا" وأصيب إسرائيليان بجروح في عملية تبادل لإطلاق النار في مستوطنة أدورا بجبل الخليل جنوبي الضفة الغربية.
ودفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات كبيرة إلى الموقع وأطلقت قنابل ضوئية، كما أغلقت جميع مداخل الخليل، في حين بثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو قالت إنه يظهر لحظة تسلل المسلحين إلى داخل المستوطنة.
في الوقت نفسه، أوردت مواقع إخبارية فلسطينية أن إطلاق نار استهدف مستوطنة كفار عتصيون المقامة على أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل.



شهيد في طولكرم
من ناحية أخرى، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب خالد أحمد زبيدي (19 عاما) جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب المبرح في بلدة زيتا قضاء طولكرم.
وفي وقت سابق، انسحبت قوات الاحتلال من مخيم نور شمس ومدينة طولكرم بعد عملية عسكرية استمرت ساعات، تخللتها اشتباكات وانفجارات في أنحاء متفرقة من المدينة.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم من البوابة 104 غرب المدينة وصولا إلى المخيم، وخرّبت البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي والمياه وبعض شبكات الكهرباء.


من جانبها، أعلنت المقاومة الفلسطينية تفجيرها عددا من العبوات الناسفة، وهو ما أدى إلى اشتعال النار في أجزاء من جرافة إسرائيلية من نوع "دي 9" وسط المخيم.
وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال وآلياته أثناء اقتحامها مخيم نور شمس.
وأضافت أن مقاتليها خاضوا برفقة الفصائل الأخرى اشتباكات عنيفة مع القوات التي اقتحمت المخيم، وهو ما أدى إلى تراجعها بعد تحقيق إصابات مباشرة فيها، وفقا للقسام.
وتشهد الضفة الغربية حالة من الغليان في ظل تصعيد قوات الاحتلال اقتحاماتها للمدن والمخيمات منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما أعقبها من حرب إسرائيلية على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
ومنذ ذلك التاريخ، استشهد أكثر من 340 فلسطينيا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية، في حين بلغ عدد المعتقلين أكثر من 5822 معتقلا وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.

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