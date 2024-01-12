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غارات أميركية جديدة تستهدف قاعدة حوثية قرب مطار صنعاء

1/12/2024 11:23:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام حوثية بوقوع غارات أميركية جديدة مساء الجمعة استهدفت قاعدة الديلمي قرب مطار صنعاء.
وقالت قناة ABC أن الجيش الأميركي نفذ ضربة انتقامية ضد أهداف حوثية في اليمن استهدفت منشأة رادار .

يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن الولايات المتحدة وحلفاءها استهدفوا حوالي 30 موقعا مختلفا، باستخدام أكثر من 150 قذيفة خلال الضربات التي نفذت على اليمن.
وقال رايدر إنه خلال الموجة الأولى من الضربات تمت مهاجمة 16 موقعا، ثم استهدف الحلفاء لاحقا 12 موقعا آخر.

وأضاف: "كان هناك حوالي 30 موقعا مختلفا. وتم استخدام أكثر من 150 قذيفة مختلفة". وأشار إلى أنه في كل موقع يوجد عدة أهداف.
وأكد أن العسكريين الأمريكيون يتوقعون ردا من اليمنيين بشكل أو بآخر، وقد تم تسجيل إطلاق صاروخ مضاد للسفن ولكنه لم يصب أي مكان.
وصرح قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال ليكسوس غرينكويتش في وقت سباق أنه تم شن ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين، واستخدام أكثر من 100 صاروخ موجه في تلك الضربات.
وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن الغارات استهدفت مراكز قيادة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق صواريخ ومسيرات.

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