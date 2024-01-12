Saturday, 13 January 2024 11:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى شهداء الأقصى بشكل كامل

1/12/2024 11:23:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انقطع التيار الكهربائي بشكلٍ كامل عن مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة جرّاء الحصار الإسرائيلي المفروض على المستشفى منذ عدة أيام بالإضافة إلى نفاذ الوقود، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ د. خليل الدقران إن التيار الكهربائي انقطع بشكل كامل عن جميع أقسام المستشفى جرّاء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، فضلًا عن نفاذ الوقود اللازم لتشغيل الأقسام الحساسة، لا سيما أقسام الجراحة وأقسام الأطفال الخدج والعناية المكثفة.

وأضاف الدقران أن مستشفى شهداء الأقصى وتحديدًا أقسام الأطفال الخدج والعناية المكثفة وغسيل الكلى الصناعية تشهد عملية إعدام ميداني وإبادة جماعية من قبل الجيش الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى بالقصف المدفعي وإطلاق النار من المسيرات.

وأشار المسؤول الطبي إلى أن أقسام الأطفال الخدج والعناية المكثفة وغسيل الكلى تحتاج إلى كهرباء متواصلة دون انقطاع لأن بعض المرضى المتواجدين في هذه الأقسام يعيشون على الأجهزة الطبية المعتمدة كليًا على الكهرباء.

وحذر من أن هذه الأقسام ستشهد مجزرة حقيقية وستتحول من أماكن لعلاج المرضى إلى مقابر جماعية سيدفنون فيها جرّاء استمرار انقطاع الكهرباء، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الطبية الأممية بالتدخل الفوري والعاجل والسماح بإمداد المستشفيات بالوقود ومنع انهيار المنظومة الطبية وسط قطاع غزة والتي تخدم مئات الآلاف من المواطنين.إرم نيوز

MENAFN12012024000072011014ID1107715630

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث