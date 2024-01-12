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آخر تطورات الطقس ليومي السبت والأحد

1/12/2024 11:23:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا نهار السبت مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول، مع بقاء الفرصة مهيأة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.

أما ليلا فتكون الأجواء باردة بوجه عام، ومع ساعات متأخرة من الليل تزداد كميات الغيوم، وبخاصة في شمال المملكة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

التحذيرات ليوم السبت:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول .

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.

أما يوم الأحد نهاراً، فتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء ليل الأحد باردة وغائمة جزئيا مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة تنشط أحيانا.

التحذيرات ليوم الأحد:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية والسهول .

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.

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