روسيا: معدل التضخم السنوي يصل في يناير إلى 7.44%

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا اليوم الجمعة إن معدل التضخم السنوي في البلاد قد بلغ 7.44% في الفترة من 1 إلى 9 يناير الجاري.

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها نقلته وكالة أنباء“تاس” الروسية اليوم، أن نمو الأسعار في السوق الاستهلاكية قد تباطأ خلال الأسبوع الأول من عام 2024 (في الفترة من 1 إلى 9 يناير 2024) إلى 0.26%، وبلغ إجمالي التضخم 7.44% على أساس سنوي.

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وأضافت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية“خلال الأسبوع المشمول بالتقرير، بلغ معدل التضخم 0.72% في قطاع المواد الغذائية بسبب التغير في أسعار الفواكه والخضروات، وبلغت نسبة التضخم 0.2% بالنسبة للأغذية، باستثناء الفواكه والخضروات، بينما انخفضت أسعار منتجات اللحوم والسكر”.

ولفتت الوزارة إلى أنه“في القطاع غير الغذائي وصل التضخم إلى 0.11٪ خلال الأسبوع المشمول بالتقرير، ولوحظ الانكماش في قطاع الخدمات بسبب انخفاض أسعار تذاكر الطيران المحلية”.

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