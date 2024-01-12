روسيا: معدل التضخم السنوي يصل في يناير إلى 7.44%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا اليوم الجمعة إن معدل التضخم السنوي في البلاد قد بلغ 7.44% في الفترة من 1 إلى 9 يناير الجاري.
وأوضحت الوزارة، في تقرير لها نقلته وكالة أنباء“تاس” الروسية اليوم، أن نمو الأسعار في السوق الاستهلاكية قد تباطأ خلال الأسبوع الأول من عام 2024 (في الفترة من 1 إلى 9 يناير 2024) إلى 0.26%، وبلغ إجمالي التضخم 7.44% على أساس سنوي.
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وأضافت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية“خلال الأسبوع المشمول بالتقرير، بلغ معدل التضخم 0.72% في قطاع المواد الغذائية بسبب التغير في أسعار الفواكه والخضروات، وبلغت نسبة التضخم 0.2% بالنسبة للأغذية، باستثناء الفواكه والخضروات، بينما انخفضت أسعار منتجات اللحوم والسكر”.
ولفتت الوزارة إلى أنه“في القطاع غير الغذائي وصل التضخم إلى 0.11٪ خلال الأسبوع المشمول بالتقرير، ولوحظ الانكماش في قطاع الخدمات بسبب انخفاض أسعار تذاكر الطيران المحلية”.
المصدر:
MENAFN12012024000202011048ID1107715626
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