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التلغراف: فرنسا رفضت دعم الهجمات على الحوثيين

1/12/2024 7:28:43 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت صحيفة التلغراف البريطانية إن فرنسا رفضت دعم الغارات الجوية الأميركية والبريطانية على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.

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