التلغراف: فرنسا رفضت دعم الهجمات على الحوثيين
التاريخ
1/12/2024 7:28:43 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت صحيفة التلغراف البريطانية إن فرنسا رفضت دعم الغارات الجوية الأميركية والبريطانية على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.
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