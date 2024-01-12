الصيفي يهدد السالمية بعقوبة الفيفا

MENAFN - Khaberni) خبرني - اشتكى اللاعب الأردني السابق، عدي الصيفي، ما وصفه بتجاهل إدارة السالمية الكويتي حقوقه المالية المتأخرة منذ عام 2017.

وكان الدولي الأردني السابق، الذي اعتزل كرة القدم بنهاية الموسم الماضي، قد احترف في صفوف السالمية لـ9 مواسم، لينتقل بعدها للقادسية، ومن ثم النصر، والقادسية مرة ثانية.

وفي نهاية المطاف عاد إلى السالمية، ليقضي آخر فترة في مشواره بالملاعب.

وقال الصيفي، في مقطع فيديو، إنه يملك أحكاما من الفيفا ولجنة التحكيم في الكويت، بالمبالغ المستحقة لدى إدارة السالمية، لكن الأخيرة تتجاهل مطالبه، خصوصا في الفترة الأخيرة.

وأضاف أنه ارتضى الحصول على أقساط بسيطة من مستحقاته، عندما كان لاعبا في صفوف القادسية، إلا أنه بعد الاعتزال لم يجد ردا من إدارة السالمية.

وأشار إلى وجود "حكم ثالث" بحوزته من الفيفا، مؤكدا إمكانية تفعيله، ومن ثم حرمان السالمية من التعاقدات.

وتابع الصيفي: "إدارة النادي تسعى لاستقطاب جهاز فني على أعلى مستوى، لكنها ترفض منحي حقوقي".

