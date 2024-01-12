الصيفي يهدد السالمية بعقوبة الفيفا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اشتكى اللاعب الأردني السابق، عدي الصيفي، ما وصفه بتجاهل إدارة السالمية الكويتي حقوقه المالية المتأخرة منذ عام 2017.
وكان الدولي الأردني السابق، الذي اعتزل كرة القدم بنهاية الموسم الماضي، قد احترف في صفوف السالمية لـ9 مواسم، لينتقل بعدها للقادسية، ومن ثم النصر، والقادسية مرة ثانية.
وفي نهاية المطاف عاد إلى السالمية، ليقضي آخر فترة في مشواره بالملاعب.
وقال الصيفي، في مقطع فيديو، إنه يملك أحكاما من الفيفا ولجنة التحكيم في الكويت، بالمبالغ المستحقة لدى إدارة السالمية، لكن الأخيرة تتجاهل مطالبه، خصوصا في الفترة الأخيرة.
وأضاف أنه ارتضى الحصول على أقساط بسيطة من مستحقاته، عندما كان لاعبا في صفوف القادسية، إلا أنه بعد الاعتزال لم يجد ردا من إدارة السالمية.
وأشار إلى وجود "حكم ثالث" بحوزته من الفيفا، مؤكدا إمكانية تفعيله، ومن ثم حرمان السالمية من التعاقدات.
وتابع الصيفي: "إدارة النادي تسعى لاستقطاب جهاز فني على أعلى مستوى، لكنها ترفض منحي حقوقي".
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