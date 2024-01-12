قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله:

نحن القصيد ونحن اللحن والوتر

والقول والفعل والإنجاز والظفر

كتاب ((دبي.. أيقونة الحياة)) يحكي لنا عن دبي بشاعرية عالية وإحساس متدفق.

يستهل علي أبو الريش بقصيدة عذبة ليكمل التعريف بفارس دبي في ((محمد بن راشد مُروِّض ركاب الحياة، مدلل حنين الخيل))، متابعاً التعريف بدبي يتخلله فاصل شعري ليتوجه بحديثه لدبي نفسها متدفقاً بشاعرية تتجلى قصيدة في الختام، ليبدأ الحكاية من ((برج خليفة.. الراية المتدفقة تألقاً)) يتدفق بنسجه وما يلقيه من إيحاء ومعنى في نفسه في ((كائن أسطوري)) و((النعمة المنعمة)).

ثم يفصح لنا أكثر أنه من أهل دبي في ((وطني.. أنت الجواد والامتداد)) ويرسم انعكاساته في نفسه في ((أنت في الألم)) و((أنت في البلاغة)) و((نافلة وترتيل)).

يقف عند أقدم مبنى في دبي في ((قلعة الفهيدي.. ناصية دبي الأثرية))، موضحاً ملامح الزمان والإنسان وتطلعاته التي تشبه أرضه التي لم تتغير، ومكانة القلعة في حفظ الأمان، فيدخلنا أكثر في ((منصة دائرية)) يوضح لنا ملامحها وانعكاساتها في ((موقد من نور)) و((العرش والعش)) ثم ينتقل من بر دبي إلى ديرة في ((قلعة نايف.. سيول الذاكرة)) يحكي فيها عن بداية التحول العمراني في دبي وقصة الانتماء في ((كراسة الذاكرة)) وانعكاساتها في ((طائر البحر)).

بعد ((دبي.. كطائر منتشٍ بالنسيم)) يحكي لنا عن واقع دبي في ((قارة في حضن إمارة))، فهي ((وصفة إماراتية لا معادلة لها))، وبتضمينه لأحمد بن ماجد يقف عند ((البحر.. نحر وصدر وفخر ودهر وسهر)) ثم الصحراء في ((الغاية والغواية)) يليه ((الخيمة والوتد)) يلمح فيه إلى اللقاء الأول لقيام دولة الإمارات.

كتاب شاعري يتدفق بغزارة بديعية عذبة مع جرس موسيقي ونغم إضافة إلى التنويع في الطرح بين الشعر والنثر.