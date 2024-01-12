مركز أبوظبي للغة العربية يطلق الدورة الرابعة لبرنامج المنح البحثية

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن إطلاق الدورة الرابعة من برنامج المنح البحثية في الأول من يناير 2024، الذي يسعى إلى تحفيز الباحثين في مجال اللغة العربية وتشجيعهم على تقديم مشروعات بحثية نوعية تسهم في تعزيز مكانة العربية، وتنهض بوعي القراء وفكرهم، وترتقي بمجالات البحث العلمي.

يقدم البرنامج، الذي أطلق عام 2021، ما بين ست وثماني منح سنوياً في عدة مجالات تضم: المعجم العربي، والمناهج الدراسية، والأدب والنقد، وتعليم العربية للناطقين بغيرها، واللسانيات التطبيقية والحاسوبية، وتحقيق المخطوطات في مجال علوم اللغة العربية كافة، ويرصد المركز للمنح مبلغاً إجمالياً سنوياً بقيمة 600 ألف درهم إماراتي.

ركيزة

وفي هذا الإطار، قال د. علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: ((نسعى، بإطلاق الدورة الرابعة من البرنامج، إلى إتاحة المجال أمام الباحثين الجادين لتقديم المزيد من المشروعات البحثية النوعية التي تسهم في إثراء اللغة العربية وتعزيز مكانتها وريادتها بوصفها ركيزة أساسية للفكر والهوية الوطنية المجتمعية، ونحرص أيضاً على مواصلة الجهود للارتقاء بواقع البحوث العلمية وأثرها الفاعل في ميادين العمل المعرفي)).

وأضاف: ((نأمل أن يتضمّن برنامج المنح في دورته الحالية مجموعة من الأعمال المتميزة التي نحرص على أن تكون ذات قيمة بحثية عالية، تسلط الضوء على مواضيع جديدة تسهم في إثراء معارف الدارسين، والقراء، والمهتمين على حد سواء، وتشمل الكثير من الجوانب التي يمكن من خلالها أن ندعم المكتبات العلمية بإصدارات بحثية تخدم تعزيز مكانة اللغة العربية وتعزز حضورها إقليمياً ودولياً)).

إصدارات

ويعتزم المركز نشر إصدارات الدورة الثالثة من برنامج المنح البحثية خلال فعاليات الدورة الـ33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب التي تقام خلال الفترة من 29 أبريل إلى 5 مايو 2024، وذلك ضمن سلسلة البصائر للبحوث والدراسات، وتضم هذه الأعمال: ((التحولات السردية في الأدب الإماراتي)) لمريم الهاشمي.

و((اختيارات ابن مسافر من شروح أشعار العرب)) تحقيق مقبل الأحمدي ومحمد شفيق البيطار، و((سيرة الاسكندر ذي القرنين وما جرا له من العجايب)) دراسة وتحقيق نبيل حمدي الشاهد، و((بياض ورياض)) دراسة وتحليل ومقارنة فايز القيسي، و((الرواية التاريخية الجديدة ورهان التخييل)) لمصطفى النحال، و((قيافة المعنى:

من التأويل إلى الميتا-تأويل)) لشفيقة وعيل، و((الحداثة الأدبية والنقدية في السعودية: جذورها واتجاهاتها)) لمحمد الصفراني.

بلغ عدد المنح المقدمة للباحثين منذ انطلاق البرنامج 20 منحة بحثية، تلقى حقل ((الأدب والنقد)) أكثر المشاركات البحثية، تلاه ((تحقيق المخطوطات)) ثم ((المعجم العربي))، وكشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز تزايد أعداد المتقدمين للبرنامج، لتبلغ 111 مترشحاً من 17 دولة خلال العام الماضي 2023.