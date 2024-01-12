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مذكرات لليزا إلفيس بريسلي أكتوبر المقبل

1/12/2024 7:28:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تصدر في أكتوبر المقبل مذكرات للمغنية ليزا ماري بريسلي، الابنة الوحيدة لأسطورة الروك أند رول إلفيس بريسلي، بعد نحو سنتين على وفاتها، على ما أعلنت ابنتها ودار ((راندوم هاوس)) للنشر الخميس.

وكتبت على إنستغرام ابنتها الممثلة الأمريكية رايلي كيو، المعروفة بدوريها في فيلم ((ماد ماكس: فيوري رود)) ومسلسل ((ديزي جونز أند ذي سيكس))، ((أتشرف بالمساهمة في إصدار كتاب والدتي)) التي توفيت في يناير 2023 عن 54 عاماً.

ويتضمن المنشور رابطاً إلى الموقع ((ليزا ماري بوك))، الذي يحدد أن الكتاب سيصدر في 15 أكتوبر 2024.

وكُتب في الموقع ((قبل وفاتها في عام 2023، كانت (ليزا ماري بريسلي) تعمل لسنوات على مذكرات صافية ورائعة وفريدة من نوعها، وقد سجلت ساعات لا حصر لها من الأشرطة التي تكشف نقاط ضعف مذهلة، والتي تعهدت ابنتها رايلي كيو أخيراً بكتابتها على الورق)).

وكانت ليزا ماري بريسلي، الابنة الوحيدة لإلفيس وبريسيلا بريسلي اللذين انفصلا عام 1973، تعمل في مجال الموسيقى، لكنها لم تحقق نجاحاً يضاهي ما أنجزه والدها ((الملك)) إلفيس. وقد عانت من إدمان العقاقير والمسكّنات ولم تخفِ نقاط ضعفها. وأثارت وفاتها قبل عام عن 54 عاماً، بسبب مضاعفات مرتبطة بجراحة فقدان الوزن، وفقاً لتشريح الجثة، موجة من رسائل التكريم من أوساط صناعة الترفيه الأمريكية.

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