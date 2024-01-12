قصائد تحلّق في فضاء الذكريات بمهرجان الشارقة للشعر العربي

شهد قصر الثقافة بالشارقة مساء أول من أمس، انطلاق فعاليات الأمسية الشعرية الثالثة لمهرجان الشارقة للشعر العربى بحضور عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة.

ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشئون الثقافية، والشاعر محمد البريكي مدير بيت الشعر، وجمع غفير من الشعراء والنقاد والمثقفين والإعلاميين ومحبي الشعر العربي الذين احتفوا بالقصيدة عبر تفاعلهم الإيجابي وحضورهم الحاشد.

قدم الأمسية مخلص الصغير من المغرب مثمناً جهود ومبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعمه الكبير للثقافة والشعر العربي.

وشارك في إحياء فعاليات الأمسية سبعة من الشعراء حلقت قصائدهم في فضاءات الحب والانتماء والذكريات ولامست كلماتهم وجدان الحضور ومشاعرهم وحنينهم وعشقهم للجمال والتميز.

وافتتحت القراءات الشاعرة الإماراتية نجاة الظاهري، ومن المملكة العربية السعودية حضر الشاعر الدكتور عبدالله الخضير بحلة الشعر ليسافر بالحضور إلى عالم الروح وتأمل الحياة بحروفه التي تعزف على موسيقا الجمال، وحلق الشاعر عمر الأزمي من المغرب بالحضور في مناخات أخيلته وصوره الشعرية وموشحاته الحزينة، واستطاع بحضوره على المنصة أن يلامس شغاف القلوب.

وقرأ الشاعر علي خالد العيثان من العراق قصائد عالية التصوير تتحلى بعمق اللغة والخيال وتتسم بإيقاعات خاصة، وقرأ الشاعر جعفر حجاوي من الأردن قصائده متنقلاً بين العمود والتفعيلة سابحاً في ملكوت الذات والعاطفة، وتميزت القراءات الشعرية للشاعر السوري حسن إبراهيم حسن بطابعها الأليف في الصورة والخيال والتكثيف، فشذراته صنعت الدهشة وإيجازاته كشفت عن مجازاته وتجلياته، وكان الوطن حاضراً بألمه وأمله.

وفي ختام الأمسية تم توقيع ديوان الشخصية العربية المكرمة الشاعر الدكتور عارف الساعدي من العراق ليسدل الستار على رابع أيام مهرجان الشارقة للشعر العربي في أجواء اتسمت بالجمال في سماء الإبداع برمزيتها العالية ومجازاتها المحلقة، لتبرز لوحات فنية متنوعة الأشكال بحروف الشعراء والمبدعين العرب.