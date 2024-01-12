«موسم دبي الفني».. تجارب وفعاليات إبداعية نوعية

تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، عضو مجلس دبي، أعلنت ((دبي للثقافة)) انطلاق ((موسم دبي الفني 2024)) بدءاً من يوم أمس وحتى 7 مارس المقبل، ويقام تحت شعار ((تجول في عالم الفن والإبداع))، ويضم تحت مظلته باقة متنوعة من المبادرات والفعاليات الترفيهية والمهرجانات الفنية.

جسور

وأشار د. سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في ((دبي للثقافة)) إلى أهمية ((موسم دبي الفني)) ودوره في مد جسور التواصل بين المبدعين والجمهور. وقال: ((يعبر ((موسم دبي الفني)) عن روح إمارة دبي وجوهرها وما تمتلكه من إمكانيات ومقومات وقدرة عالية على استقطاب أصحاب المواهب من شتى أنحاء العالم.

ومن خلاله تسعى ((دبي للثقافة)) إلى دعم قوة السياحة الثقافية واقتصاد دبي الإبداعي الذي تطمح الإمارة لأن تكون عاصمته العالمية بحلول 2026))، مشيراً إلى مساهمة موسم دبي الفني في فتح الآفاق أمام المبدعين والمثقفين والفنانين.

ويبدأ موسم دبي الفني بالتزامن مع النسخة الثالثة من مهرجان ((المرموم: فيلم في الصحراء)) التي انطلقت مساء أمس وحتى 21 يناير الجاري، وتقدم ((دبي للثقافة)) من خلالها برنامجاً ثرياً بالفعاليات النوعية الرامية إلى تعزيز استدامة صناعة السينما في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، تستعد مدينة إكسبو دبي لإطلاق النسخة الأولى من ((مهرجان دبي للأضواء)) الذي تنظمه بشراكة استراتيجية مع ((دبي للثقافة)) في ((ساحة الوصل)) خلال الفترة من 26 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل.

وعبر برنامج ثري يتضمن أكثر من 200 عرض وفعالية فنية وثقافية، تطل النسخة الحادية عشرة من ((مهرجان القوز للفنون)) يومي 27 و28 يناير الجاري، وسيشهد المهرجان الذي يقام بدعم وشراكة استراتيجية من ((دبي للثقافة)) في ((منطقة القوز الإبداعية)) و((السركال أفنيو)) تقديم تشكيلة من العروض الموسيقية والتجارب الثقافية الاستثنائية.

وتتواصل فعاليات ((موسم دبي الفني)) مع النسخة الـ16 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، التي ستنطلق في 31 يناير وتستمر حتى 6 فبراير المقبل في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، ويجمع برنامج المهرجان نخبة من الكتاب والمبدعين والمفكرين من حول العالم، وسيشهد تنظيم أكثر من 160 فعالية، من بينها:

((ونحن نُحب الحياة)) ليلة خاصة من الشعر وعروض الأداء تكريماً لأعمال الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، إلى جانب فعالية ((بالإماراتي)) التي تضيء ((دبي للثقافة)) من خلالها على تجارب الكتاب الإماراتيين ومساهماتهم في إثراء الثقافة المحلية.

في حين تحتفي الهيئة عبر ((مهرجان سكة للفنون والتصميم)) بالفنون البصرية والإبداعات الفنية المحلية والإقليمية، وخلال نسخة المهرجان الـ12 التي ستقام في حي الشندغة التاريخي خلال الفترة من 23 فبراير حتى 3 مارس المقبلين.

وسيكون الجمهور خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 10 مارس المقبلين على موعد مع معرض ((بيغ باد وولف)) الذي يقام في مدينة دبي للاستوديوهات بشراكة استراتيجية مع ((دبي للثقافة))، ويعرض تشكيلة واسعة من الكتب والإصدارات بخصومات تصل إلى 75 %.

وعلى مدار شهري فبراير ومارس المقبلين، تستضيف ((منطقة القوز)) و((السركال أفنيو)) سلسلة فعاليات ثقافية وإبداعية، تشمل العديد من المعارض الفنية والمحادثات والتجارب المتنوعة، إلى جانب ((جولات الفن)) المصممة لتقديم طرق بديلة للتفاعل مع عالم الفنون والانخراط فيها.

ويتضمن برنامج الموسم أيضاً النسخة الـ17 من معرض ((آرت دبي)) الذي تستضيفه مدينة جميرا خلال الفترة من 1 حتى 3 مارس 2024، ويقدم لزواره فرصة مشاهدة الفنون المعاصرة والحديثة من كافة أنحاء العالم، وتشهد هذه الدورة مشاركة أكثر من 100 صالة عرض عبر أقسام المعرض الأربعة، وهي المعاصر، والحديث، والبوابة، و((آرت دبي ديجيتال)).