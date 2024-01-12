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تفوّق «المعلم ومارغريتا» على «الجريمة والعقاب» في مبيعات الأدب الروسي

1/12/2024 7:28:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصبحت رواية ميخائيل بولغاكوف ((المعلم ومارغريتا)) الكتاب الأكثر مبيعاً للكلاسيكيات الروسية في عام 2023.

ويعود المركز الثاني لرواية فيودور دوستويفسكي ((الجريمة والعقاب))، وفق ((تاس)).

وكانت رواية ميخائيل بولغاكوف ((المعلم ومارغريتا)) هي الأكثر شراء بين أعمال الكلاسيكيات الروسية الورقية في عام 2023. وجاءت في المركز الثاني رواية ((الجريمة والعقاب)) للكاتب فيودور دوستويفسكي، أفادت بذلك الخدمة الصحفية لشبكة المكتبات ((تشيتاي غورود)) الروسية.

بحسب شبكة مكتبات ((تشيتاي غورود))، فإن المركز الأول بين أعمال الكلاسيكيات الروسية يحتله كتاب ((المعلم ومارغريتا)) لميخائيل بولغاكوف.

وقد بيع منه أكثر من 65000 نسخة في عام 2023. وأشارت الشبكة إلى أنه ((تم تصنيف الرواية على الإنترنت باعتبارها الرائدة في المبيعات بين الكتب الكبيرة والكتب التي يرغب القراء في قضاء أوقات فراغهم بقراءتها)).

والمركز الثاني في التصنيف من نصيب رواية دوستويفسكي ((الجريمة والعقاب)) التي بيعت منها أكثر من 52 ألف نسخة خلال عام واحد. وبعد ذلك تأتي أعمال الكاتب الأخرى مثل روايات ((الأخوة كارامازوف)) و((الأبله)).

وفي ختام تصنيف أفضل الكتب الخمسة مبيعاً من الكلاسيكيات الروسية الرواية الخيالية ليفغيني زامياتين ((نحن)).

ويعتقد ممثلو الشبكة أن روايتي ((المعلم ومارغريتا)) و((الجريمة والعقاب)) ستظلان في صدارة المبيعات في الربع الأول من عام 2024. ويعود ذلك إلى العروض القادمة للفيلمين اللذين يحملان الاسم نفسه.

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