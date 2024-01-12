هند وحمدة العبار.. تصميم داخلي يستوحي البيئة الإماراتية

تبدع الأختان الإماراتيتان هند وحمدة العبار العاملتان في مجال التصميم، في تصميم الغرف بكافة أنواعها، وتقديم المميز في هذا العالم الواسع من الابتكار، الذي لا ينتهي ولا يكف عن التجدد مع تغير خطوط الموضة، وتنوع الأذواق.

ومن خلال شركتهما ((DRESS MY ROOM)) نظمت هند وحمدة قبل يومين فعالية خاصة بعنوان ((QUICK FIX))، وتعني التركيب السريع للأثاث، عرضتا خلالها عدداً من الطرق المبتكرة لترتيب غرف النوم بعدة أساليب، وباستخدام العديد من مفردات الأثاث مثل الوسادات وأغطية السرير.

وبعض التحف، التي يمكن أن تضمها مكتبة الأكسسوارات المنزلية، التي تضفي رونقاً على المكان، وتعطيه بعداً جمالياً مختلفاً، بالإضافة إلى كيفية تنسيق بعض الزوايا في المنزل باستخدام المزهريات الكبيرة أو بعض أغصان الأشجار الطبيعية من حديقة المنزل، إضافة إلى اللوحات وغيرها.

وتقول المصممة هند العبار: ((لدينا أنا وأختي شركة متخصصة في التصميم الداخلي، ورغبنا في إقامة هذه الفعالية، لتعريف الجمهور بالخدمات التي نقدمها، وأن نعرض كذلك ما نتميز به عن غيرنا من مقدمي نفس الخدمة؛ أي القيام بالعمل في أقصر وقت ممكن، وبأفضل أداء، بحيث لا يضطر الزبائن للانتظار طويلاً لإنجاز تصاميم بيوتهم.

وولدت لدينا هذه الفكرة منذ أيام الجائحة عندما كان الجمهور يرغب بتغيير ديكور المنازل بطريقة سريعة، بعد أن كانوا يقضون أوقاتاً طويلة في منازلهم، ويرغبون بشيء من التغيير، لذلك نعمل بجهد خلف الكواليس لأجل إنجاز العمل في فترة، لا تتجاوز يومين إلى ثلاثة أيام، وهذا يميزنا بالفعل عن غيرنا من مصممي الديكور)).

وأشارت إلى أنها وأختها بدأتا العمل في المشروع منذ 2016، ومن ثم أتت الجائحة، وعملتا على مشروع الإنجاز السريع لتغيير ديكورات المنزل، ما عزز حضورهما لدى الجمهور، حيث انتشرت فكرتهما بسرعة كبيرة، وبات الطلب على خدماتهما يزداد، بفضل معادلة ((السرعة في الإنجاز)).

موضحة أن الفعالية، التي أقيمت منذ يومين هدفت إلى تعريف الجمهور بنوعية الأثاث الجديد والمتنوع، الذي تعتمدانه والشراكات العديدة مع فنانين من مختلف أنحاء العالم، وكذلك المتخصصين في غرف الأطفال والعطور المنزلية واللوحات، وأدوات الديكور المتنوعة، لإضفاء أجواء من التنوع والبهجة في البيوت.

من جهتها، أشارت حمدة العبار إلى أنها وأختها تسعيان للوصول إلى العالمية، خاصة أنهما تتبعان التصاميم المستوحاة من البيئة الإماراتية، وتدمجان أيضاً بعضاً من أدواتها مثل ((الخوص)) المستخرج من سعف النخيل، الذي تقومان بإحضاره من الحرفيات الإماراتيات العاملات في هذا المجال، ويدخلنها في أدوات الديكور المتنوعة مثل السجاد أو الطاولات الجانبية وغيرها.

وأضافت: ((رغبنا من خلال هذه الفعالية إضافة بعض الأفكار لزبائننا السابقين، وأيضاً الجدد، ليتمكنوا من التنويع في استخدامها داخل بيوتهم، سواء في ترتيب الأرفف لإضفاء جماليات على الغرف، أو ترتيب أغطية السرير، بالاستناد إلى أفكار مختلفة، وأطلقنا أيضاً عدداً من اللوحات الفنية وقطع الأثاث.

كما أعلنا عن تعاوننا مع الفنانة الإماراتية ريم المري، التي عملت على رسم ورق الجدران يدوياً لغرف الأطفال، وصممت تلك الغرف أيضاً، لتكون قريبة من بيئة الإمارات، بما يجعل الأطفال محاطين بمفردات هويتهم منذ الطفولة)).