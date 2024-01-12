«دبي للإعلام» تدعم نسخة «المرموم: فيلم في الصحراء» الثالثة

أعلنت ((دبي للإعلام)) عن دعمها للنسخة الثالثة من مهرجان ((المرموم: فيلم في الصحراء)) التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) بمحمية المرموم الصحراوية.

وتعرض أكثر من 70 فيلماً روائياً قصيراً وطويلاً من الإمارات والمنطقة، ومجموعة أفلام عربية وعالمية، إضافة إلى فيلم ((وايلد دبي)) الوثائقي من إنتاج ((المكتب الإعلامي لحكومة دبي))، وأفلام وثائقية من إنتاج مركز محمد بن راشد للفضاء، وغيرها.

ويأتي ذلك في إطار جهود ((دبي للإعلام)) الهادفة إلى تحفيز المواهب الناشئة وصناع السينما الإماراتية ودعم اقتصاد دبي الإبداعي.

دور

وفي إطار مواكبتها لفعاليات المهرجان الذي يستمر حتى 21 يناير الجاري، ستفرد منصة ((أوان)) الرقمية مساحة واسعة للحدث الثقافي، حيث تتضمن تغطيتها الخاصة للمهرجان الذي يقام تحت شعار ((قصص ترويها الطبيعة))، مجموعة من الحوارات والتقارير والمقاطع المصورة الحصرية التي تضيء على صناعة السينما المحلية والإقليمية.

كما تتابع المنصة من خلال فريقها الإعلامي أبرز العروض السينمائية والندوات والجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل التي تنظمها ((دبي للثقافة)) طوال فترة المهرجان، وصولاً إلى تغطية حفل ختام المهرجان والإعلان عن نتائج مسابقة ((المرموم للأفلام القصيرة)) التي تتضمن ثلاث فئات، هي:

فئة أفلام الأنيمشن (التحريك)، وفئة الأفلام الوثائقية، وفئة أفلام الحركة الحية (لايف أكشن)، حيث تتولى نخبة من المخرجين وخبراء السينما في الإمارات والمنطقة عملية تحكيمها.

وفي الوقت نفسه سيتولى مجموعة من إعلاميي ((دبي للإعلام)) البارزين، وهم أحمد عبدالله وأيوب يوسف وإبراهيم استادي، مهمة إدارة عدد من الجلسات الحوارية والنقاشية التي ستعقد خلال فترة المهرجان. وطوال فترة المهرجان، كما ستعرض منصة ((أوان كيدز)) الرقمية في منطقة الأطفال تشكيلة واسعة من الأعمال الدرامية والسينمائية التي تستهدف الأطفال.

وأكدت خديجة المرزوقي، رئيسة تحرير دبي بوست، مدير إدارة الإعلام الرقمي في ((دبي للإعلام)) أهمية مهرجان ((المرموم: فيلم في الصحراء)) ودوره في تشجيع صناع الأفلام الإماراتية والإقليمية، وتعزيز الحراك السينمائي في المنطقة.

وقالت: نجح مهرجان ((المرموم: فيلم في الصحراء)) في إثراء الحراك الثقافي الذي تشهده دبي، من خلال استقطابه لنخبة من المخرجين وصناع الأفلام الإماراتية، والكثير من أصحاب المواهب الناشئة، إلى جانب إتاحته الفرصة أمام أفراد المجتمع للاطلاع على ثقافات الآخر والالتقاء معها، ما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه السينما في تشكيل الوعي الثقافي الجمعي للكبار والصغار.

حرص

ونوهت المرزوقي إلى حرص ((دبي للإعلام)) على رفع مستوى الذائقة الفنية والجمالية للمجتمع من خلال مواكبتها لمجموعة الأحداث والفعاليات الثقافية والترفيهية والفنية التي تشهدها دبي. وأضافت: تسعى ((دبي للإعلام)) عبر خططها ومبادراتها وإنتاجاتها المتنوعة إلى تبني أصحاب المواهب الناشئة وتمكينهم من تطوير أدواتهم وطموحاتهم.

إضافة إلى تنمية صناعة الإبداع الدرامي والتلفزيوني، ما يساهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي للسينما والدراما المحلية والعربية والخليجية، والارتقاء بصناعة المحتوى وتلبية تطلعات المتلقي سواء داخل الدولة أو خارجها.

وضمن تفاعل المنصة مع فعاليات المهرجان، ستشارك هبة السمت، مديرة منصة ((أوان)) الرقمية في جلسة ((المنصات العارضة للسينما)) التي ستعقد اليوم وتديرها سحر ميزاري.

وخلالها ستسلط السمت الضوء على أهمية المنصات الرقمية ودورها في دعم صناعة السينما والمحتوى، وفي سياق تعليقها أشارت السمت إلى أن مشاركة منصة ((أوان)) الرقمية وتواجدها ضمن فعاليات المهرجان يبرز أهميتها وما تمتلكه من قدرات نوعية.

وقالت: ((تواجد منصة ((أوان)) الرقمية في أرض المهرجان يعكس ما حققته من نجاحات لافتة في إنتاج وتقديم المحتوى الإعلامي الجيد، وتشكل مواكبة المنصة لفعاليات المهرجان إضافة نوعية لما تمتلكه من تشكيلة المحتوى المتنوع من الدراما العربية والخليجية والأجنبية، والوثائقيات، والأفلام السينمائية، والبرامج، وغيرها)).

وتابعت: ((تسعى ((دبي للإعلام)) من خلال منصة ((أوان)) الرقمية إلى تقديم مجموعة من التجارب النوعية والمحتوى الإعلامي المميز الذي يتسم بأعلى معايير الجودة.

حيث تتميز المنصة بقدرتها على تجسيد روح الإبداع من خلال باقة الخدمات التي تقدمها للجمهور لضمان حصولهم على متابعة مميزة، كما تحرص المنصة عبر ((أوان كيدز)) على تلبية أذواق المشاهدين الصغار، حيث يمكنهم متابعة المحتوى الإعلامي المميز ضمن بيئة آمنة)).