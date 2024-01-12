محمد الحمادي: المشاركة مع «الأبيض» طموحي الكبير

أكد محمد راشد الحمادي لاعب البطائح أن طموحاته كبيرة بالموسم الحالي سواء على مستوى الفريق أو على المستوى الشخصي المتمثل في المشاركة مع منتخبنا الوطني الأول مستقبلاً، وهو أكبر طموحاته، وخاصة بعد التدرج في السنوات الماضية مع منتخبات المراحل السنية وصولاً إلى المنتخب الأولمبي.

مشيراً إلى أن ارتداء قميص ((الأبيض)) وتمثيل الدولة شرف لا يضاهيه شرف ويتطلب جهوداً مضاعفة لتحقيق الهدف المنشود. وأكد الحمادي لـ ((البيان)) أنه ما زال في بداية المشوار ويتمنى أن يشارك في تحقيق حلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026 مع المجموعة الحالية في تشكيلة المنتخب التي تخوض حالياً مهمة قارية في كأس أمم آسيا في الدوحة.

وأشار إلى أن هناك العديد من لاعبي الخبرة الذين يوجهون له النصيحة ويستفيد من تجاربهم الغنية في الملاعب أبرزهم أحمد خليل الحائز على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2015 والذي استفاد منه كثيراً،ويعتبره أكثر من زميل في الفريق إلى جانب اللاعب الدولي السابق محمد أحمد الذي لا يتوانى عن تقديم النصيحة لأي لاعب بالفريق.

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