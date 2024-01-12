العروبة ضيف الحمرية.. والظفرة في اختبار غلف اف سي

وسط أجواء مشحونة بموجة الانسحاب بعد الضجة التي أحدثها ناديا الجزيرة الحمراء والرمس بسحب فرقهما من مصاف أندية دوري الأولى لكرة القدم ((الهواة)) عقب نهاية مرحلة الذهاب، تنطلق اليوم مواجهات الجولة 16 من الدوري بإقامة المباريات الثماني اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً، ويحل العروبة ((بطل الشتاء)) والمتصدر برصيد 36 نقطة ضيفاً على الحمرية الثالث عشر برصيد 15 نقطة والذي تلقى هزيمتين متتاليتين أمام يونايتد والتعاون.

ويواجه الظفرة صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة ضيفه غلف اف سي الثاني عشر برصيد 17 نقطة ويسعى الظفرة إلى الفوز والوصول إلى النقطة 31 فيما يحاول غلف أف سي العودة من ملعب فارس الظفرة بالعلامة الكاملة بعد الأداء الجيد للفريق في الجولات الماضية.

ويلتقي دبا الحصن الثالث برصيد 28 نقطة مع مضيفه يونايتد الثامن بـ 21 نقطة، ويسعى يونايتد إلى مواصلة المفاجآت بعد تحقيقه الفوز على دبا الفجيرة والتعادل مع الظفرة.

ويستقبل العربي الرابع بـ 26 نقطة ضيفه التعاون الذي فاز على الحمرية ووصل برصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر، ويشهد الملعب الأنيق بالفجيرة لقاء الديربي الذي يجمع الفجيرة الجريح والخاسر أمام الرمس في المباراة السابقة بجاره دبا الفجيرة الذي استعاد نغمة الانتصارات مع قدوم المدرب الوطني عيد باروت بعد تحقيق الفريق للفوز على مصفوت ويملك ((النواخذة)) 22 نقطة في المركز السادس، والفجيرة عاشراً برصيد 19 نقطة.

يلاقي مسافي ضيفه سيتي بشعار التعويض،وخسر سيتي أمام دبا الحصن في الوقت بدل الضائع بنتيجة 1 - 2، ومسافي أمام الذيد 1 - 3. في اللقاء السابع يسعى الجزيرة الحمراء التاسع برصيد 20 نقطة إلى استعادة نغمة الانتصارات وذلك عندما يستقبل ضيفه غلف يونايتد الرابع عشر برصيد 14 نقطة، ويسعى مصفوت الخامس عشر برصيد 9 نقاط إلى إخماد صحوة الذيد السابع برصيد 21 نقطة.

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