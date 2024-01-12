خصيف ثاني أكبر الحراس العرب ومكسيم الأصغر

يتصدر حارس مرمى منتخب البحرين سيد جعفر قائمة أكبر حراس المرمى سناً المنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس آسيا.

ويأتي الحارس البحريني في الصدارة بعمر 38 عاماً، يليه كل من علي خصيف حارس المنتخب الوطني، وطه موسى حارس مرمى منتخب سوريا بـ 36 عاماً لكل لاعب، فيما يعد السوري مكسيم صراف الأقل عمراً بين الحراس العرب المشاركين في البطولة، إذ يبلغ 18 عاماً، يليه حارس المنتخب الوطني خالد توحيد ((19 عاماً)).

وفي المجموعة الأولى يبلغ عمر حراس المنتخب القطري سعيد الشيب ((33 عاماً))، ومشعل برشم ((25 عاماً))، وصلاح زكريا((24 عاماً))،ويضم منتخب لبنان كلاً من الحراس، مهدي خليل ((32 عاماً))، ومصطفى مطر ((28 عاماً))، وعلي السبع((29 عاماً)).

وفي المجموعة الثانية، يضم منتخب سوريا، الحراس إبراهيم عالمة،((32 عاماً))، وطه موسى ((36 عاماً))، ومكسيم صراف((18 عاماً))، وأحمد مدنية ((34 عاماً)).

وفي المجموعة الثالثة، يضم منتخب الإمارات، الحراس، خالد عيسى((34 عاماً))، وعلي خصيف ((36 عاماً))، وخالد توحيد((19 عاماً))، ومنتخب فلسطين كلا من الحراس، عمرو قدورة ((29 عاماً))، ورامي حمادة((29 عاماً))، ونعيم أبوعكر ((28 عاماً)).

وفي المجموعة الرابعة، يضم منتخب العراق الحراس، فهد طالب))29 عاماً))، وجلال حسن ((32 عاماً))، وأحمد باسل((27 عاماً))،وبالمجموعة الخامسة يضم منتخب الأردن، الحراس، يزيد أبو ليلي ((31 عاماً))، وعبدالله الفاخوري((23 عاماً))، وأحمد جعيدي ((22 عاماً))، فيما يضم منتخب البحرين الحراس، عبدالكريم الفردان((31 عاماً)).

وسيد جعفر ((38 عاماً))، وإبراهيم لطف الله((31 عاماً)). وفي المجموعة السادسة يضم منتخب السعودية الحراس، نواف العقيدي ((23 عاماً))، وراغد نجار((27 عاماً))، وأحمد الكسار ((32 عاماً))، ويضم منتخب عمان الحراس إبراهيم المخيني((26 عاماً))، وأحمد الرواحي ((29 عاماً))، وفايز الرشيدي((35 عاماً)).

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