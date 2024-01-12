نجوم أرسنال: دبي ساحرة ومثالية للتدريب والسياحة

حظي نجوم نادي أرسنال الإنجليزي باستقبال جماهيري حافل أثناء زيارتهم لمنطقة ((جي بي آر)) في دبي مارينا، مساء أمس، للمشاركة في الفعالية التي نظمتها شركة ((تي سي إل)) للإلكترونيات أحد شركاء الفريق، والتقى خلالها المشجعون وجهاً لوجه مع نجومهم المفضلين.

وشارك في الفعالية 5 لاعبين من النادي اللندني هم حارسا المرمى الإسباني دافيد ريا، والاستوني كارل هاين، والبرتغالي سيدريك سواريس، والأوكراني أوليكساندر زينشنكو والانجليزي ريس نيلسون. وأعرب اللاعبون عن إعجابهم بأجواء دبي التي وصفوها بالساحرة والمثالية لاحتضان استعداداتهم للمرحلة الثانية من الموسم.

وتوافر عوامل عديدة تساعدهم على إقامة معسكرهم في أفضل الظروف مثل عامل الطقس الدافئ، وحسن الضيافة والخدمات اللوجستية، إلى جانب الاستمتاع بتجربة سياحية فريدة من نوعها في أفضل الوجهات في العالم وقال هاين: ((أنا منبهر بما أشاهده من تطور في دبي، التي أعشق زيارتها والاستمتاع بأجوائها الرائعة)).

وأكد نيلسون أن دبي واحدة من أفضل المدن التي زارها في حياته، لما توفره من هدوء لزوارها ورفاهية الخدمات ومعالمها الشهيرة مثل برج خليفة وطقسها الدافئ في فصل الشتاء.

تجارب

واستعرض اللاعبون تجاربهم الملهمة مع نادي أرسنال وكيفية وصولهم إلى القمة ومعانقة الشهرة والنجومية، مؤكدين أن كرة القدم المحترفة تحتاج إلى تقديم العديد من التضحيات وبذل المزيد من الجهود لتحقيق الطموحات والأحلام.

ووصل أرسنال الثلاثاء الماضي إلى دبي لإقامة معسكره التدريبي الشتوي لمدة أسبوع على ملعب مجمع ند الشبا الرياضي، استعداداً لمواجهة كريستال بالاس في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز 20 الجاري.

وجمعت الفعالية بين الأنشطة الترفيهية والهدايا الرائعة، حيث استمتع الحضور بتجارب تفاعلية لا تنسى مع فريق أرسنال، والحصول على جوائز، إضافة إلى فرصة اقتناء منتجات ((تي سي إل)).

وقالت ساني يانغ، المدير العام لشركة ((تي سي إل)) TCL في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: بصفتنا شريك الإلكترونيات الاستهلاكية الإقليمي الرسمي لنادي أرسنال، يسعدنا جمع عشاق كرة القدم وعملائنا الأوفياء معاً في الحدث التفاعلي الاستثنائي، حيث تشكل هذه الفعالية فرصة استثنائية للمعجبين للقاء نجومهم المفضلين خارج الملعب.

وأضافت: يمتد التزامنا بإلهام الجمهور إلى ما هو أبعد من توفير التكنولوجيا العصرية إلى صنع ذكريات لا تنسى للمشجعين ستبقى محفورة في قلوبهم، ونتطلع للاحتفاء بحبنا المشترك لكرة القدم مع الجميع. وإضافة إلى التفاعل مع لاعبي فريق أرسنال لكرة القدم، أكدت ((تي سي إل)) التزامها بالابتكار، وخاصة الارتقاء بتجربة مشاهدة المباريات.

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