سيف الجابري: «الطائرة الإماراتية» تحتاج إلى تعديل مسار

أكد سيف الجابري، لاعب الكرة الطائرة السابق ومدير فريقي زعبيل وفهود زعبيل أشهر الفرق المنافسة في دورة ند الشبا الرياضية، أن لعبة الكرة الطائرة الإماراتية تحتاج إلى تعديل مسار بشكل احترافي وإلى برامج تطويرية على صعد فنية وإدارية عدة، مشيراً إلى أن اللعبة فقدت الكثير من بريقها بسبب تراجع الاهتمام بها.

وبدأ الجابري الاستعداد مبكراً وقبل عام من موعد الانتخابات لتقديم نفسه كأحد المرشحين لرئاسة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة والتواصل مع الجهات الفاعلة في اللعبة للتعريف ببرنامجه الانتخابي.

وأوضح أنه يعتزم الترشح لرئاسة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة للفترة الانتخابية المقبلة بهدف إعادة الاعتبار للعبة وتنفيذ جملة من المبادرات التطويرية التي من شأنها أن تسهم في تعديل مسار الكرة الطائرة وتحقيق إشعاعها محلياً وإقليمياً، معرباً في الوقت نفسه عن استعداده للتراجع عن الترشح في حال وجود الشخص المناسب الذي يلتزم بتطوير اللعبة ويتبنى الأفكار والمبادرات المميزة.

وأكد الجابري أنه يحظى بدعم الأندية ويمتلك الخبرة الرياضية الكافية التي تؤهله لتولي منصب رئيس الاتحاد، لا سيما أنه لاعب كرة طائرة سابق ومدرب طيار ومدرب رماية، ولديه خبرة 10 سنوات في دورة ند الشبا الرياضية كأحد أبرز ملاك اثنين من الفرق المشاركة سنوياً، كما نجح في قيادة الفرق التي شارك بها إلى بلوغ أدوار متقدمة في الدورة والفوز باللقب أو أحد المراكز الأولى.

مشيراً إلى أن هذه الفرق تحتاج إلى 14 لاعباً محترفاً وهو ما ساعده لتكوين شبكة علاقات مع العديد من الأندية والمدربين واللاعبين العالميين، وقال: نحتاج إلى إدارة شبه محترفة تدير اتحاد الكرة الطائرة، وهي بدورها تحتاج أن تكون متمرسة وأعضاء مجلس إدارتها أصحاب خبرة ومن أهل الميدان.

دافع

وأشار الجابري إلى أن الدافع وراء ترشحه لرئاسة الاتحاد، هو مصلحة اللعبة وحرصه على تطويرها في ظل ما تعانيه حالياً من تهميش، وقال: ليس لدي مصلحة شخصية، واللعبة وصلت إلى مستويات متدنية، وهبطت إلى مستوى الصفر، لدرجة أننا غير قادرين على تشكيل منتخب، وأريد أن أسأل المسؤولين ما هي الأسباب، وأين المشكلة الحقيقية، ولماذا لم يتم معالجتها؟

نحن محظوظون في الإمارات بقيادتنا الرشيدة التي أوصلتنا إلى العالمية في مختلف المجالات ويجب أن نقتدي بها، ونرتقي بقطاعنا الرياضي ومنه الكرة الطائرة.

وتابع: لدينا رؤية شاملة لتطوير اللعبة وخصوصاً منتخباتنا الوطنية، ودورنا دعم الأندية لإيجاد شركات راعية تسهم في تنمية مواردها المالية، لأنه من دون الرعايات لن تستطيع الأندية تغطية مصاريفها، وأدعو المجالس الرياضية لتفعيل دور الجاليات المقيمة في الدولة عبر تنظيم بطولات واختيار أفضل اللاعبين لتعزيز صفوف الأندية أو تشكيل فرق للكرة الطائرة تنشط في الدرجة الثانية بهدف رفع عدد الأندية في الدولة.

أهداف

وكشف الجابري عن أهدافه الرئيسية التي يرتكز عليها برنامجه الانتخابي وتتمثل في خدمة اللعبة اقتصادياً ومنتخب الشباب فما أقل حتى يتمكن من تكوين منتخب قوي للكرة الطائرة خلال الـ4 سنوات المقبلة، موضحاً أن المنتخب الحالي متواضع الإمكانيات وأنه من الأفضل الاستثمار في اللاعبين الشباب الذين يمثلون جيل المستقبل، وقال:

سأركز على خدمة الأندية اقتصادياً واستقطاب البطولات الكبرى إلى الإمارات، ما يسهم في تنمية السياحة الرياضية، والتركيز على قطاع الشباب والناشئين للحصول خلال 4 سنوات على منتخب قوي.

ونوه الجابري إلى ضرورة إعادة تنظيم المسابقات المحلية ضمن برنامج زمني يخدم الأندية مثل الانطلاق بدورة مفتوحة (كأس) تمتد على فترة زمنية محدودة لا تتجاوز شهراً واحداً ويسمح فيها بإشراك بين 4 و5 محترفين لتمكين الأندية من اختيار أفضل المحترفين لتسجيل لاعبين اثنين منهم فقط في الدوري.

ويختتم الموسم بمسابقة ثالثة (كأس) على فترة زمنية محدودة أيضاً لتقليل التكاليف على الأندية مع تمكين فرق الشركات والمؤسسات الخاصة من المشاركة، ولا نغفل عن دوري السيدات الذي يحتاج بدوره إلى تطوير وزيادة عدد الأندية.

وشدد الجابري على ضرورة تشجيع الشركات الخاصة على إنشاء فرق للكرة الطائرة على غرار بعض الدول مثل تركيا وكوريا الجنوبية، واستقطاب الجماهير لا سيما أن الكرة الطائرة تحظى بشعبية واسعة والأولى في شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال رفع مستوى اللعبة وتخصيص جوائز قيمة عن طريق الشركات الراعية.

متمنياً أن تحرص الأندية على تطوير بنيتها التحتية لأن الصالات الحالية لا تساعد على إقامة منافسات بمستوى عالٍ بسبب أرضيتها المهترئة وطاقة استيعابها الجماهيرية المحدودة، ونطالب الاتحاد بإنشاء صالة لاحتضان مباريات وتدريبات المنتخب الوطني.

دور

وأثنى الجابري على الدور البارز الذي لعبته دورة ند الشبا الرياضية في إعادة الروح للكرة الطائرة واستعادة مكانتها، وقال: شهادتي مجروحة، ولكن الدورة أسهمت بشكل واضح في إعادة الاعتبار للعبة وخطف الأنظار إليها بفضل اللاعبين العالميين الذين يشاركون فيها سنوياً، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو التطوير القادم..

وأعتقد أنه يجب التركيز على التحكيم والدعم التقني وأناشد المنظمين الاستعانة بتقنية ((الفار)) في الدورة المقبلة حتى تكتمل الصورة الرائعة للبطولة، خصوصاً في ظل مشاركة أبرز النجوم العالميين.

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