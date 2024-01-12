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«لاغارد» ينتزع لقب سباق «الرويس» بمضمار العاصمة

1/12/2024 7:28:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق ((هيروس دي لاغارد)) لناصر محمد ناصر الحشار الفوز بلقب سباق الرويس لمسافة 1200 متر في الحفل الخامس الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي أول من أمس.

وتمكن البطل ((لاغارد)) من انتزاع اللقب الأغلى في الحفل بجائزة مالية قدرها 300 ألف درهم تنافس عليها 14 من نخبة الخيول القوية، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف إبراهيم الحضرمي مسجلاً زمناً قدره 1:16:21 دقيقة.

وتوج ((حميم)) لإسطبلات العجبان بلقب تحضيري سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 2200 متر في الشوط الثالث بقيادة باتريك كوسغريف وإشراف عبدالله الحمادي، في الشوط الثالث قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:27:67 دقيقة بفارق عنق فقط عن وصيفه ((آر بي كينغ ميكر)).

وانتزع ((أتش أم الشاهين)) العائد لإسطبلات الوطنية لقب سباق بطولة أبوظبي لمسافة 1600 متر في الشوط السادس. وافتتح الحفل في الشوط الأول بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1000 متر والذي كان من نصيب ((تي اس أريزونا)) العائدة إلى جمعة الجنيبي.

وفاز المهر ((طارق)) العائد إلى ياس للسباقات عن جدارة أكدت قوته، بلقب الشوط الرابع المخصص للمبتدئة لمسافة 1600 متر. وتُوج ((الديناري)) بشعار الرحماني للسباقات بلقب ثاني تحديات المبتدئة في الشوط الخامس لمسافة الميل. وانتزع ((ارابيان تيل)) المملوك إلى ((عائلة شبرا)) لقب شوط الختام السابع المخصص للمبتدئة من المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر.

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