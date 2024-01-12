الوصل يجدد عقد مدربه ميلوش حتى 2026

أعلن نادي الوصل، تجديد تعاقده مع الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسمين قادمين وحتى عام 2026.

وقال النادي إن الاتفاق تم بمباركة ودعم لا محدود من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل،وأن قرار التجديد جاء بعد تأكد مجلس إدارة نادي وشركة الوصل من ضرورة استمرار المدرب مع الفريق لاستكمال مشواره الناجح والمميز منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق، ولتحقيق الاستقرار الفني في الفريق.

وأعرب ميلوش عن سعادته بالقرار الذي يحقق الكثير من التوازن والانسجام الفني على مستوى الفريق الأول لكرة القدم وجهازه الفني المساعد، وأشاد بالأجواء الإيجابية التي تعم الفريق ودعم الإدارة اللامحدود، ومساندة جماهير النادي الوفية طوال مباريات الموسم الحالي، وأكد أن هذا الأمر كان له أثر مهم للغاية في تحقيق النتائج المرجوة، والسعي نحو استكمال مشوار الفريق في مختلف المسابقات.

وتوجه ميلوش بالشكر إلى مجلس إدارة نادي الوصل، وأعضاء مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، وجمهور النادي، على دعمهم ومساندتهم له ولجهازه الفني، واهتمامهم الدائم في مختلف التفاصيل الإدارية والفنية.

الجدير بالذكر، أن ميلوش تولى مهامه كمدرب للفريق الأول منذ بداية الموسم الحالي، وحقق نتائج إيجابية خلال مباريات الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، والذي يتصدر ترتيبه الوصل برصيد 30 نقطة، كما حقق سلسلة انتصارات متتالية ونتائج مميزة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ونجح في التأهل بالوصول إلى الدور قبل النهائي.

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