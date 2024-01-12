كوت ديفوار وغينيا بيساو بافتتاح «أمم أفريقيا» اليوم

تنطلق كأس أمم أفريقيا لكرة القدم اليوم بلقاء منتخب كوت ديفوار ((المضيف)) مع غينيا بيساو بالمجموعة الأولى، ويبحث منتخب كوت ديفوار عن لقب ثالث، بعد تتويجه بالكأس في 1992 و2015، وخلال السنوات الأخيرة، تراجع أداء الفريق كثيراً فأخفق في بلوغ كأس العالم 2018 و2022.

كما خرج من الدور ربع النهائي في بطولتي كأس الأمم في 2021 و2019 بضربات الترجيح، وفي المقابل يبحث منتخب غينيا بيساو عن فوزه الأول في رابع مشاركة بالبطولة.

ويلعب منتخب الأفيال متسلحاً بجمهوره وكتيبة من المحترفين في أوروبا، أبرزهم سيباستيان هالر (بوروسيا دورتموند الألماني) وكريستيان كواميه (فيورنتينا الإيطالي)، ولاعبو وسط بحجم فرانك كيسييه (الأهلي السعودي) والشاب المتألق إبراهيم سانغاريه (نوتنغهام فوريست الإنجليزي) وسيكو فوفانا (النصر السعودي).

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها كوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية، بعدما قامت بتنظيم النسخة الـ14 عام 1984.وتشهد النسخة الحالية مشاركة 12 منتخباً من المنتخبات الـ15 التي سبق لها الفوز باللقب، ما يعني أن نصف عدد الفرق المشاركة سبق لها حمل كأس البطولة، وهو ما يضاعف حجم الإثارة في المباريات.

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