قطر تعبر لبنان بثلاثية في افتتاح كأس آسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
استهل منتخب قطر حملة الدفاع عن لقبه بفوز على لبنان 3 - صفر، أمس، على ملعب لوسيل في الدوحة، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالنسخة 18 من كأس آسيا لكرة القدم، وتقدم المنتخب القطري بهدف أكرم عفيف في الدقيقة 45، وهو أول أهداف البطولة، وأضاف اللاعب نفسه هدف فريقه الثالث في الدقيقة ((90 + 6))، فيما سجل المعز عبدالله الهدف الثاني في الدقيقة 56.
وافتتحت البطولة بحفل فني بملعب لوسيل حمل عنوان ((الفصل المفقود من كليلة ودمنة))، وأنشدت خلال الحفل الأغنية الرسمية للبطولة، كما شهد عروضاً فنية وألعاباً نارية، وقدم مجموعة من أبرز الفنانين القطريين والعرب استعراضاً غنائياً تمثيلياً.
وتقام اليوم 3 مباريات ويلتقي في المجموعة الثانية استراليا مع الهند أوزبكستان مع سوريا، فيما يلعب الصين مع طاجيكستان بالمجموعة الأولى.
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