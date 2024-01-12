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قطر تعبر لبنان بثلاثية في افتتاح كأس آسيا

1/12/2024 7:28:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استهل منتخب قطر حملة الدفاع عن لقبه بفوز على لبنان 3 - صفر، أمس، على ملعب لوسيل في الدوحة، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالنسخة 18 من كأس آسيا لكرة القدم، وتقدم المنتخب القطري بهدف أكرم عفيف في الدقيقة 45، وهو أول أهداف البطولة، وأضاف اللاعب نفسه هدف فريقه الثالث في الدقيقة ((90 + 6))، فيما سجل المعز عبدالله الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وافتتحت البطولة بحفل فني بملعب لوسيل حمل عنوان ((الفصل المفقود من كليلة ودمنة))، وأنشدت خلال الحفل الأغنية الرسمية للبطولة، كما شهد عروضاً فنية وألعاباً نارية، وقدم مجموعة من أبرز الفنانين القطريين والعرب استعراضاً غنائياً تمثيلياً.

وتقام اليوم 3 مباريات ويلتقي في المجموعة الثانية استراليا مع الهند أوزبكستان مع سوريا، فيما يلعب الصين مع طاجيكستان بالمجموعة الأولى.

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