الشحي يهدي الإمارات ذهبية «عربية الرياضات المائية»

فاز حمد الشحي سباح منتخب الإمارات تحت 14 سنة، أمس، بأول ميدالية ذهبية للإمارات في البطولة العربية الثانية للرياضات المائية للفئات العمرية، المقامة حالياً في الدوحة.

وأحرز الشحي الميدالية في سباق 50 متراً حرة، رافعاً رصيد الإمارات إلى 3 ميداليات ملونة، بعد البرونزية التي أحرزها السباح نفسه في سباق 100 متر حرة، لنفس الفئة العمرية، وبرونزية زميله حمد آل علي في سباق 50 متراً ظهر.

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