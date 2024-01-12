الشحي يهدي الإمارات ذهبية «عربية الرياضات المائية»

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز حمد الشحي سباح منتخب الإمارات تحت 14 سنة، أمس، بأول ميدالية ذهبية للإمارات في البطولة العربية الثانية للرياضات المائية للفئات العمرية، المقامة حالياً في الدوحة.
وأحرز الشحي الميدالية في سباق 50 متراً حرة، رافعاً رصيد الإمارات إلى 3 ميداليات ملونة، بعد البرونزية التي أحرزها السباح نفسه في سباق 100 متر حرة، لنفس الفئة العمرية، وبرونزية زميله حمد آل علي في سباق 50 متراً ظهر.
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