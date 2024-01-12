نتطلع إلى تأهل «الأبيض» للمونديال لنعيش فرحة وطن

الشيخ محمد بن صقر القاسمي، شخصية رياضية وطنية بارزة، على ارتباط عميق بمختلف تفاصيل المشهد الرياضي الإماراتي عموماً، وكرة القدم خصوصاً، تحديداً ما يتعلق بالمنتخب الوطني الأول، ومهمته الأكبر والأهم في تصفيات كأس العالم 2026، والتي يقول عنها إن تأهل ((الأبيض)) إلى مونديال 2026،إذا تحقق سيكون ليس مجرد صعود، بل هو فرحة وطن، يتطلع إلى أن يرى منتخبنا في أكبر محفل في عالم الساحرة المستديرة.

تالياً تفاصيل حوار ((البيان)) مع الشيخ محمد بن صقر القاسمي..

القادم أفضل

كيف تنظرون إلى مشوار منتخب الإمارات في تصفيات كأس العالم 2026؟

بعد مضي جولتين من التصفيات،فإن وضع منتخبنا جيد، وثقتنا به كبيرة، وبالجهازين الفني والإداري، والاتحاد، في أن يكون القادم أفضل، وكل عمل بحاجة إلى دعم وصبر، والدعم متوفر للمنتخب، والصبر على المنتخب مطلوب من الجميع، لبلوغ الهدف المنشود، بالتأهل الثاني للمونديال.

وبعد مرحلة التراجع في نتائج المنتخب خلال الفترة الماضية، لا بد من تقبل حقيقة أن التراجع حالة طبيعية جداً في عالم كرة القدم، والعمل على مواصلة مشوار التحدي، خصوصاً وأن بداية المنتخب في التصفيات جاءت مبشرة.

ما الذي يحتاجه منتخب الإمارات لتحقيق حلم التأهل؟

في ضوء العدد الكبير من المقاعد المخصصة لقارة آسيا، أرى أن المهمة لم تعد صعبة، أو بعيدة المنال، بل باتت في متناول أيدينا، وعلينا عدم تفويت الفرصة السانحة، مجال تحقيق الحلم الثاني، أصبح أوسع، وفرصتنا أكبر لضمان التأهل الثاني للمونديال، وإسعاد القيادة والشعب، لأن تأهل ((الأبيض)) إلى مونديال 2026، إذا تحقق يمثل فرحة وطن وحلم شعب بأكمله، ومن حقنا على منتخبنا أن نفرح بنتائجه الإيجابية، في ظل الدعم السخي من القيادة.

تطور

كيف ترون مستوى دوري المحترفين بعد 15 موسم احتراف؟

أرى تطوراً ملموساً في الدوري باعتباره بطولة مهمة، والمنافسة محتدمة بين الفرق على درع الدوري، وهذا مؤشر على أن كرة الإمارات في الطريق الصحيح، وأتمنى من الاتحاد توسيع دائرة الاهتمام بفرق الدرجة الثانية لاكتشاف المواهب ودعمها، وتقديمها للمنتخبات.

ماذا بشأن اللاعب المقيم، ومدى فائدته للأندية ومنتخب الإمارات؟

اللاعب المقيم الذي يفرض نفسه فنياً، فأهلاً وسهلاً به، وبعكس ذلك، أعتقد أن كرة القدم الإماراتية ليست بحاجة إلى مقيم يتم تسجيله لمجرد أنه مقيم، لا بد من العمل على انتقاء اللاعب المقيم بعناية فائقة.

وألا يكون على حساب فرصة اللاعب المواطن، وما يهمنا في موضوع اللاعب المقيم هو المنتخب ومدى مردود المقيم على المنتخب، وحالياً، عملية التعاقد مع اللاعب المقيم، عليها أكثر من علامة استفهام في ظل أسلوب التعاقد الذي يؤثر سلباً على فرص اللاعبين المواطنين.

المرشح الأبرز

مَن ترشحون للفوز بدرع دوري المحترفين؟

المرشح الأبرز بحكم الأداء ورصيد النقاط، الوصل، كونه يسير بصورة جدية، وعودته لمنصات التتويج لمصلحة كرة الإمارات، مع ضرورة عدم استبعاد فرص فرق شباب الأهلي والعين والشارقة والوحدة والجزيرة، في المنافسة.

كيف ترون عمل إدارات الأندية المحترفة؟

كل ناد له فلسفته وطريقته وخصوصيته في الإدارة، وهناك الناجح، وهناك من لم يتوفق، وبالمجمل، نأمل التوفيق للجميع.

غياب

كيف تقيّمون الواقع الرياضي الإماراتي عموماً؟

بعيداً عن كرة القدم، أرى غياباً لمنتخبات الألعاب الجماعية الأخرى، السلة والطائرة واليد، وأيضاً، ألعاب القوى وغيرها من الألعاب التي ((كانت)) تسعدنا بنتائجها في البطولات الخارجية، وأرى الاهتمام الأكبر منصب على كرة القدم على حساب الألعاب الأخرى، التي باتت ضحية الساحرة المستديرة، ونأمل الاهتمام بفرق ومنتخبات كرة السلة والطائرة واليد وألعاب القوى وغيرها، كونها المعول عليها لجلب الميداليات، ولا بد من التركيز عليها في ظل وجود خامات إماراتية جيدة.

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