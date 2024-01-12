«الأبيض» يختتم تحضيراته للخطوة الأولى في كأس آسيا

يختتم منتخبنا الوطني تحضيراته في الدوحة اليوم، استعداداً لمواجهة منتخب هونغ كونغ، باستاد خليفة الدولي في السادسة والنصف من مساء غد، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من كأس آسيا في قطر، ويركز الجهاز الفني على تطبيق خطته الفنية، والوقوف على حالة اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية لاختيار الأكثر جاهزية بتشكيلة المباراة.

وحرص المدرب البرتغالي باولو بينتو، على التعرف بشكل جيد على منتخب هونغ كونغ، من خلال مشاهدة عدد من مبارياته، خاصة في مبارياته الودية الثلاث الأخيرة التي فاز فيها على منتخب الصين 2 - 1، فيما خسر من منتخبي طاجيكستان والسعودية 1 - 2، و0 - 2، وتعد المباريات الثلاث مفتاح خطة بينتو التي سيواجه بها منافسه.

وعقد الجهاز الفني، اجتماعات مع اللاعبين بصورة فردية وفي مجموعات، وحدد واجبات اللاعبين الفردية والجماعية.

اختبار

وأعرب يوسف عبدالعزيز لاعب الجزيرة والمنتخب الوطني السابق، عن تفاؤله بوصول ((الأبيض)) إلى الدور ربع النهائي في كأس آسيا، مشيراً إلى حالة التطور الكبيرة التي يعيشها المنتخب بقيادة بينتو، والذي نجح في تغيير وجه المنتخب من خلال الاستعانة بمجموعة مميزة من اللاعبين الشباب، محققاً الفوز في 6 مباريات ودية ورسمية. وبين يوسف عبدالعزيز، أن ((الأبيض))، قادر على التأهل إلى الدور ثمن النهائي عن المجموعة الثالثة.

والتي تضم هونغ كونغ وفلسطين وإيران، وتوقع أن يحسم منتخبنا إحدى بطاقات التأهل من خلال مواجهتي هونغ كونغ وفلسطين، قبل أن يلتقي إيران بطلة آسيا 3 مرات، في أصعب وأول اختبار حقيقي قوي، خاصة وأن منتخبنا لم يسبق أن حقق أي انتصار على المنتخب الإيراني، وسيكون بعدها ترتيب ((الأبيض)) في المجموعة، هو المعيار الحقيقي الذي يمكن من خلال توقع باقي مسار منتخبنا في البطولة.

صبر

وتمنى يوسف عبدالعزيز، أن يتمكن منتخبنا من الوصول إلى المباراة النهائية كما فعل عندما استضافت الدولة نسخة كأس آسيا للمرة الأولى عام 1996، وطالب بالصبر على المجموعة الحالية من لاعبي المنتخب، وعلى الجهاز الفني، وألا تكون نتائج ((الأبيض)) في كأس آسيا الحالية، وراء اتخاذ أي قرار بخصوص الجهاز الفني عقب نهاية البطولة.

وشدد على أن الهدف الأكبر هو وصول منتخبنا إلى نهائيات كأس العالم 2026، وإن كان هذا لا يمنع خوض البطولة الآسيوية برغبة قوية في تحقيق الانتصارات، والوصول إلى أبعد مدى من أدوارها. تجدر الإشارة إلى أن سجل منتخبنا الوطني في كأس آسيا يتضمن لعبه 44 مباراة في 10 نسخ سابقة، والفوز في 15 مباراة، والتعادل 11مرة، والخسارة في 18 مباراة.

وسجل لاعبو ((الأبيض)) في البطولة 41 هدفاً، ودخل مرماه 59 هدفاً، وكانت أفضل إنجازاته وصافة نسخة 1996، عندما خسر أمام منتخب السعودية بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية بالتعادل السلبي، كما سبق لبينتو مدرب المنتخب تدريب منتخبي البرتغال وكوريا الجنوبية خلال نسختي 2014 و2022 من كأس العالم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز