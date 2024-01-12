تألق «مسكت» في انطلاقة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

فاز ((مسكت)) لمحمد علي عبدالله الربيعي بلقب شوط الرمز للجير تبع فرخ - فئة العامة ملاك، في انطلاقة منافسات النسخة الـ11 من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وجاء ثانياً الطير ((شبا)) لناصر بطحان سلطان المنصوري، وثالثاً ((مروح)) لزايد محمد ثعلوب سالم الدرعي.

وفي شوط التلواح الأول للجير تبع فرخ فئة العامة ظفر ((كيف)) لناصر المنصوري بالصدارة، وجاء ثانياً ((عاصوف)) لراشد أحمد بن مجرن، وثالثاً ((كايف)) لناصر المنصوري.

وكانت الصدارة في شوط التلواح الثاني للجير تبع - فرخ فئة العامة ملاك من نصيب ((الحمر)) لأحمد خلف المنصوري، وجاء ثانياً ((دفندر)) لعلي شخبوط الكعبي، وثالثاً ((550)) لأحمد صغير الكتبي.

وتوج ((شكلان)) لسعيد أحمد بن الشيخ بلقب منافسات شوط التلواح الأول للجير تبع - جرناس فئة العامة ملاك، وجاء ثانياً ((تي 10)) لسلطان راشد المنصوري، وثالثاً ((تي 24)) لمحمد سعيد الصريدي.

وانطلقت المنافسات أمس بميدان الفلاح بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 3200 صقر تم توزيعها على 100 شوط.

وتتواصل اليوم منافسات فئة العامة ملاك، ويشهد جدول الفعاليات إقامة 5 أشواط بواقع 3 أشواط للجير شاهين - فرخ من بينها شوط الرمز، وشوطان للجير شاهين جرناس.

وتتضمن البطولة 7 فئات هي الشيوخ والعامة ملاك والعامة مفتوح والعامة هواة وفئة دول مجلس التعاون الخليجي وفئة الإنتاج المحلي وفئة السيدات.

وخصص نادي أبوظبي للصقارين 27 مليون درهم للفائزين في مختلف الأشواط، وتعد هذه البطولة من أكبر البطولات في قيمة الجوائز وعدد المشاركين وأيام المنافسات.

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