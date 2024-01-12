التوجه الإيجابي نحو التراث البشري

الكثير من المفاهيم الجميلة في حياتنا، يحسبها البعض جديدة، أو أنها طارئة وجاءت وفق علوم حديثة، أو أنها كانت من إفرازات الحضارة الحالية، مثل مفهوم الإيجابية، ولكن الحقيقة التي تأتي من التاريخ ومن عمق التراث، تعطي دلالات أخرى، مفادها أن الإيجابية تمت معايشتها كواقع، وسعى نحوها الإنسان بكل حماس وحيوية، بل إن الكثير من الموروث لم يكن ليصل إلى أيدينا اليوم لولا إيجابية إنسان تلك الحقبة الماضية.

هذا يقودنا نحو نقطة محورية وجوهرية أخرى تتعلق بالمفهوم، وكيف يتكون؟ وكيف يتم تأسيسه ووضع إطار له؟ وبمثل هذه الأطر تتم دراسته والتعاطي معه، حيث إن كثيراً من المفاهيم الحياتية التي نرددها في يومنا، مثل الابتكار، الإيجابية، الإلهام، ونحوها، وإن لم تظهر بمثل هذا التحديد وتحمل تلك الكلمات أو وفق نظرة علمية، إلا أنها كانت موجودة في حقب بشرية مختلفة، موجودة في المعيشة اليومية لإنسان تلك الحقبة، بمعنى أن الفعل الإيجابي والعمل على الابتكار والتخيل والإلهام، ونحوها جميعها ممارسات قبل أن تكون علماً ذا تعدد وأنواع وتعاريف ومدارس مختلفة، كانت نتاج الإنسان القديم وبأدواته المتواضعة.

حاجة الإنسان لطالما كانت خير من دفع ووجه البشرية برمتها نحو الكشوف الأكثر فائدة والأعظم أثراً على مسيرة الحضارة الإنسانية، لذا نلاحظ أن كثيراً من العلوم، في زماننا وإن كانت تعتبر حديثة إلا أن لها امتداداً تاريخياً دون شك.

يمكن مراجعة كتب التراث والسير والتاريخ، لتجد فيها الكثير جداً من القصص الملهمة، والأحداث والمواقف الإيجابية، لتجد ذكاء كانت خطوته الأولى التخيل ثم الإلهام، فالعمل لترجمة كل هذه الأفكار لتكون واقعاً حياتياً، ونحصل عليها كمخترعات ومبتكرات، ما بدأت ولا تحولت لواقع إلا لأنها بدأت فكرة وخيالاً في عقول ماضية، وبعد أن تم نقل جزء منها للواقع، ثم توالت التطويرات والإضافات، حتى وصلت لمرحلة التكامل والفائدة القصوى، ومثل هذه العملية متواصلة حتى في يومنا هذا، ويمكن رصدها في عدة ميادين وحقول.

كمثال توقف عند قصص تتعلق بمخترعات حديثة وتعتبر رمز الحضارة الحديثة، كاختراع الطائرة، ومسيرة الإنسان القديم معها وصولاً لعصرنا، ولا زالت التحديثات في هذا الحقل مستمرة وكل يوم يتم إدخال مبتكرات وأجهزة أكثر حداثة وتطوراً حتى في حقل أكثر ملاصقة للإنسان وهو الزراعة، حيث تجاوز الإنسان الطرق التقليدية في السقي والحرث والقلع، وتمكن من إدخال معدات وأدوات لتساعده وتزيد من المحصول والثمار، ومثلها صيد الحيوانات والأسماك، فقد تطور من ملاحقتها إلى استئناسها وتربيتها ليس هذا وحسب، بل طور حتى كيفية إنتاج غذائها.

الذي أريد الوصول له، أن كثيراً من مفاهيمنا الحياتية الحديثة أو التي ينظر لها بأنها حديثة، ما هي إلا نتاج لتراكمات ماضية، بمعنى أن لها امتداداً تاريخياً، وكثير منها لها عمق في تراث الشعوب والمجتمعات، ورافقت مسيرة الإنسان، ولكن الذي حدث تطويرها أو تأصيلها ووضع مسميات علمية لها.

وهذا يقودنا لنتيجة واضحة ولا مجال لإنكارها أو التجديف ضدها، وهي أن الانفصال عن التراث، أو إهمال دراسته، هو بمثابة فصل وقطع لإرث إنساني عظيم ليس في مجال حياتي واحد وحسب، بل في كثير من الجوانب التي تتقاطع وتمس حياة اليوم.

إن الإيجابية واحد من المفاهيم الذي نظر لها كونها حديثة وطارئة وعلماً جديداً، وإذا سلمنا بهذه النقطة، فهذا لا يعني أبداً عدم الإيجابية في التعامل مع الكنز المعرفي الموجود في تراثنا وتراث أي حضارة بشرية.