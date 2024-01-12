الأسرة.. وأجندة «دبي الاجتماعية 33»

يعد الإنسان المحور الأساسي في فكر القيادة الرشيدة، وهو ما ظهر جلياً في كافة المبادرات والمشاريع الوطنية، حيث إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ((أجندة دبي الاجتماعية 33)) حتى العام 2033، تحت شعار ((الأسرة أساس الوطن))، وبهدف تكوين أسر مستقرة وتهيئة أجيال واثقة بقدراتها متمسكة بهويتها وجاهزة للمستقبل، هي امتداد لجهود القيادة الرشيدة في إطلاق المبادرات والمشاريع التي تصب جميعها في تحقيق رفاهية وجودة الحياة.

وتطمح ((أجندة دبي الاجتماعية 33)) إلى تحقيق 5 غايات تتمثل الأولى في: ((تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، حيث تستهدف تمكين مواطني دبي ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية بما يحقّق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي، إضافة إلى ضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي للإماراتيين، والتركيز على رفع معدلات النمو الطبيعي، من خلال دعم الأسرة وتلبية تطلعاتها، مع العمل على صون الثوابت والقيم، وتعزيز الهوية الوطنية والسمات والثقافة الإماراتية..

وتركز الغاية الثانية على: ((المنظومة الصحية)) الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية، من خلال تعزيز أنماط الحياة الصحية (مثل النشاط البدني والتغذية السليمة والصحة النفسية)، وتطوير جودة الخدمات الصحية والوقائية والدامجة (البدنية والنفسية) بتكلفة مقبولة.

وتسعى الغاية الثالثة لـ((أجندة دبي الاجتماعية 33)) إلى المنظومة التعليمية الأكثر قدرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية وتعزيز رأس مالها البشري، حيث تستهدف تطوير منظومة تعليمية متميزة ترتقي بالتعليم بكافة مراحله من خلال التركيز على رفع الجودة، والتكلفة المقبولة، وضمان توفر منصات وبدائل تعليمية متنوعة، تكسب الطلبة مهارات وقدرات متنوعة للمستقبل.

وركزت الغاية الرابعة على: ((المنظومة الاجتماعية)) الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، عبر تطوير نموذج يعزز الحماية والرعاية الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكافة أطياف المجتمع بما فيها الفئات الأكثر عرضة للضرر، ويقيهم المخاطر الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير بيئة تعزز العمل المجتمعي، والإنساني، والتطوع الفردي، والمؤسسي. وتستهدف الغاية الخامسة لـ((أجندة دبي الاجتماعية 33))، تطوير المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية وخدماتها الإسكانية وحراكها الثقافي ونشاطها الرياضي.

إن الأسرة بجميع المقاييس تعتبر ((خط الدفاع الأول)) لحماية المجتمع من كل العوامل.. التي تهدد أمنه واستقراره، وحصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عربياً ضمن أفضل الدول لرعاية الأسرة أتى ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على الاهتمام بالأسرة كونها المحور الرئيس في عملية التنمية الاجتماعية.. وكونها حاضناً أول للنشء المعول عليهم في بناء الوطن.. والمشاركة في منظومة تطوره وحراكه الاجتماعي..

ما حصلت عليه الإمارات عربياً من مركز مشرف لرعاية الأسرة، هو دلالة مؤكدة على ثمرة الجهود التي توليها قيادتنا الرشيدة لرعاية الأسرة وحمايتها إدراكاً منها لكونها اللبنة الأساسية.. والمحور الرئيس للتنمية الفعالة المستدامة.

ويتفق الباحثون والمختصون في الدراسات الاجتماعية.. ((أن العولمة التي تعيشه مجتمعاتنا لها تأثيرات متعددة على هوية وثقافة الشعوب كافة وخاصة: ((الأسرة العربية)).

الظاهرة حولت العالم إلى قرية كونية واحدة.. تلاشت فيها حدود الزمان والمكان.. وأتاحت بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي، حرية انتقال المعلومات ورؤوس الأموال بين دول العالم التي أصبحت كلها مجرد خيوط في هذه الشبكة العنكبوتية.. وكان لهذه الظاهرة آثارها الإيجابية بلا شك، لكن ما يعنينا في هذا المقال آثارها السلبية خصوصاً على الأسرة.. وهي:

1 - انتشار القيم المادية والاستهلاكية.. بحكم ما تفرضه ظاهرة العولمة من ثقافة استهلاكية. أفرزها الانفتاح على الثقافات الأجنبية. وقد ترتب على ذلك تراجع قيمة العمل داخل الأسرة.

2 - تهميش الهوية والثقافة الوطنية حيث تعمل العولمة على إضعاف الهوية وتهميش الثقافة الوطنية. بحكم نزوع العولمة إلى فرض ثقافة عالمية.. ذات قيم وعادات وتقاليد مختلفة عن قيم وعادات وتقاليد المجتمع.

3 - إفراز قيم وعادات وتقاليد تتناقض وتتعارض مع القيم والعادات والمعايير السائدة في المجتمع.

4 - انتشار قيم الأنانية والفردية على حساب القيم الجمعية وقيم الترابط الاجتماعي. مما يؤثر سلباً على دور الأسرة في تدعيم القيم الإيجابية.

5 - ارتفاع معدلات التفكك الاجتماعي وعدم الاستقرار الأسري.

6 - تراجع أشكال الحماية والرعاية والدعم العاطفي الذي تقدمه الأسرة لأعضائها.

7 - تراجع: ((دور الأسرة)) بوصفها إطاراً مرجعياً في تنمية وتعزيز القيم الإيجابية للمجتمع.

ومن هذا المنطلق وإدراكا لأهمية الأسرة في النظام الاجتماعي.. وبواجب أهميتها وحمايتها ورعايتها والحفاظ على كيانها وهويتها الوطنية وقيمها الاجتماعية والأخلاقية.

تحرص الإمارات من خلال شعار ((الأسرة أساس الوطن)) لتحقيق مستويات سعادة الأسرة وترابطها، وتوفير أرقى المعايير في الإسكان، والرعاية الصحية والوصول إلى بناء المنظومة التعليمية الأكثر قدرة على تلبية طموحات دبي المستقبلية، وتحصين منجزها بالمجتمع الأكثر تسامحاً وتمسكاً بالهوية الوطنية.