الدواء يكتبه الليبيون

أمة بلا مكاسب أفضل من مكاسب بلا أمة.. توقف الزمن في ليبيا، وليست مبالغة، ١٢عاماً مضت على أحداث ما يسمى بـ((الربيع العربي)) ولا يزال البحث مستمراً عن الاستقرار المفقود. ليبيا الدولة الغنية بمواردها وتاريخها ودورها في محيطها العربي والإقليمي يجب ألا تدور في حلقات مفرغة، المستقبل الليبي من غير المقبول قراءته عبر الفناجين أو كتابته بأفواه العرافين.

آن الأوان لمغادرة قطار التلكؤ إلى فضاء أرحب، فضاء لا يعترف بالتفاصيل الصغيرة التي تعرقل مراحل استراتيجية كبرى، استحقاق الانتخابات البرلمانية والرئاسية موعد مؤجل منذ أكثر من عامين، صراع النفوذ وفرض الإرادات صنع المطبات في الطريق. منسوب الأمل يتراجع أمام الجميع، الكل خاسر من دون الدولة بمفهومها الوطني، الانهيارات ربما لن تقل في خسائرها عن العواصف والأعاصير التي شهدتها البلاد بعنوان ((دانيال سبتمبر الماضي)).

الفارق أن الخسائر الناجمة عن هذا الإعصار، يمكن تداركها وإعادة إعمارها، أما الأعاصير السياسية فربما لا تبقي ولا تذر، خاطئ من ينتظر الفرصة مرتين، ولا يعرف قواعد الحسابات من يعتقد أن بقاء الحال كما هو عليه، فرصة لتحقيق مكاسب شخصية وضيقة، المشاهد من حولنا في المنطقة لا تحتمل رفاهية الصمت أو المشاهدة فقط.

تأملت ما يزيد على عقد مضى، قرأت ملامح الدولة الليبية، أنهكتها التجارب وصراعات النفوذ الخارجية، وأغضبها المتسابقون على استغلال ثرواتها، استوقفني كثيراً غدر الجماعات الإرهابية التي اتخذت منها مسرحاً لاستضافة كل صنوف التنظيمات الإرهابية، ملامحها لم تخف حالة التشظي السياسي والمجتمعي والاقتصادي التي حصلت على إقامة مفتوحة في مفاصل الدولة.

مما قاد إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية، وتدمير الأصول في قطاعات كالقطاع النفطي والبناء والزراعة والتصنيع، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتحويل الموارد عن الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية إلى مجالات أخرى، وتراجع كبير في قطاعي التشييد والبناء، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي وتراجعت معدلات الاستثمار،وباتت الدولة تعاني من أعراض مرضية قاسية تهدد قدرتها على التعافي.

الدواء ليس سهلاً، لكنه ليس مستحيلاً، ((روشتة)) العلاج يجب أن يكتبها الأطباء الليبيون، انتهت فاعلية العلاج المستورد، وصفات أطباء الخارج تضاعف من أعراض الأزمة.

تقديرات الإسكوا، إذا استمر الصراع حتى عام 2025 قد يضيف ما يساوي 462 مليار دولار أمريكي على الكلفة الاقتصادية، أي 80% من الكلفة في السنوات العشر الماضية.

الرسالة واضحة إلى كل المكونات الليبية، ليس من المصلحة الوطنية لمستقبل البلاد تراكم الخلافات، وإيقاظ العناد السياسي، ليس هناك رفاهية أمام البلاد، الوقت سياف، كل الخطوات نحو المستقبل تتطلب حتمية حسم الخروج من دوامة الانقسام التي تغرقها منذ سنوات، ووضع خطة لإعادة البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي، تقوم على تغليب قوة القانون وليس قانون القوة، فضلاً عن ضرورة التوصل إلى اتفاقات حاسمة بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، والأحزاب والقوى السياسية من أجل الوصول إلى خارطة الطريق التي صارت مطلباً شعبياً وضرورياً من أجل توحيد السلطة التنفيذية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتحرك بقطار الدولة الليبية إلى الأمام تجنباً لأي أعاصير جيوسياسية جديدة، فليس خافياً على الأشقاء الليبيين قراءة أخطار الرمال السياسية المتحركة في المنطقة والإقليم، والسباق نحو إعادة رسم خرائط نفوذ جديدة في نظام عالمي يتشكل الآن وبشكل سريع، وبالتالي فإن ليبيا كدولة لها تاريخها في محيطها الإقليمي والعربي لديها فرصة ليست قليلة في استعادة مكانتها وسط هذا النظام العالمي الجديد، شريطة توافر الإرادة السياسية لدى كل الأطراف والمكونات الفاعلة على الأرض الليبية، من أجل القفز بالدولة الليبية نحو الاستقرار، والخروج من خندق الحسابات الضيقة إلى حسابات الدولة الوطنية التي تسع الجميع، وهنا أؤكد ما بدأت به: ((أمة بلا مكاسب أفضل من مكاسب بلا أمة)).