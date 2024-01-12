فرق واضح تبين لي ما بين زيارتي الأولى إلى الدوحة لتغطية بطولة العالم العسكرية لكرة القدم عام 1981 إلى يومنا هذا.

حيث وصلنا إلى الدوحة قبل 43 عاماً عندما وجهت لنا الدعوة اللجنة المنظمة العليا لبطولات العالم العسكرية عن طريق اللجنة الإعلامية التي كان يترأسها عميد الإعلام القطري ‏سعد الرميحي برفقة العديد من الإعلاميين العرب، وكانت الإمارات تشارك في البطولة التي تعرف بـ ((السيزم)) من بداية السبعينات.

حيث كانت هذه البطولة شبه إجبارية بسبب قلة المشاركات والبطولات لدى الاتحادات الوطنية، حيث كانت هنالك فقط بطولة العالم العسكرية وتصفيات كأس العالم ودورات كأس الخليج على مستوى فرقنا بالمنطقة.

وما بين الزيارة الأولى للدوحة والزيارة الحالية يتضح الفارق الكبير جداً في كل شيء، وأتوقف هنا فيما يخص الرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً، بعد أن شهدت تطوراً هائلاً، في الإمكانيات والمنشآت والمرافق الرياضية.

فحقيقة بكل صدق وأمانة الفارق ما بين الأمس واليوم كبير وواسع وسعدت أيضاً بوجود أعداد كبيرة من أبناء قطر وهم يستقبلون ويرحبون بالضيوف من وصولك إلى المطار وينظمون ويديرون ويشرفون بأنفسهم على كل خطوات الأعمال التنفيذية نتيجة الخبرات المتراكمة التي أصبحت لديهم بهذه التجربة من أجل تقديم الدعم والعون لكل زائري الدوحة.

تجمع العاصمة القطرية هذه الأيام رجالات الاتحاد الآسيوي والدولي والعربي والخليجي تحت سقف واحد من أجل هدف واحد هو تطوير كرة القدم، اللعبة الشعبية الأولى في العالم، فهنيئاً لمحبي الكرة.. والله من وراء القصد