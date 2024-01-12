حدث وتاريخ.. 13 يناير
التاريخ
1/12/2024 7:28:26 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
1942 الحلفاء يعقدون مؤتمراً لبحث محاكمات الحرب العالمية الثانية.
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