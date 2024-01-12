السودان.. معارك مستمرة وخطط أممية لإنهاء الحرب

تواصلت العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، أمس، بكثافة مع استخدام المدفعية الثقيلة وسماع انفجارات في عدة مناطق، مستهدفة محيط مقرات الجيش، في وقت أعلن قائد ((الدعم السريع))، محمد حمدان دقلو ((حميدتي))، أنه اتصل بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، واقترح خططاً لإنهاء الحرب.

وأوضح حميدتي، عبر حسابه على منصة ((إكس)) أنه قدم للأمين العام شرحاً مفصلاً للأوضاع الحالية في البلاد، كما عرض عليه رؤيته لإنهاء الحرب، وبدء التفاوض لحل الأزمة من جذورها.

في الأثناء، استخدمت ((الدعم السريع)) المدفعية الثقيلة، مستهدفة محيط مقرات الجيش السوداني، حيث سمع دوي انفجارات وتصاعدت أعمدة دخان من الأحياء المحيطة بسلاح المدرعات، التابع للجيش، جنوبي العاصمة الخرطوم، فيما استمرت القذائف المدفعية تجاه محيط قيادة الجيش وسلاح الإشارة بصورة متقطعة.

كما سمع دوي انفجارات وتصاعد لأعمدة الدخان من مناطق تمركزات ((الدعم السريع)) في أحياء شرق النيل، والجريف، شرقي الخرطوم، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أحياء الأزهري، ومايو جنوب الحزام، ومنطقة أبوآدم، جنوبي العاصمة، إثر استهداف الجيش السوداني مناطق تحركات ((الدعم السريع)).

من جهة أخرى، دعا رئيس الهيئة الحكومية للتنمية ((إيغاد))، الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيلي، إلى عقد قمة استثنائية للمنظمة في أوغندا 18 يناير الجاري، لمناقشة الأوضاع في السودان، والتوتر بين إثيوبيا والصومال.

وطبقاً لبيان لـ((الخارجية الجيبوتية))، فإن الرئيس جيلي وزّع الدعوة لرؤساء دول ((إيغاد)) رسمياً، بعد وقت قصير من فشل القمة الاستثنائية الـ41 التي احتضنتها جيبوتي ديسمبر الماضي، في عقد لقاء بين البرهان وحميدتي.

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