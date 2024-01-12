غزة والحرب.. الحياة بلا كهرباء «عتمة على عتمة»

اعتاد الفلسطينيون في قطاع غزة، وبعد ما يزيد على ثلاثة أشهر على الحرب، العيش بدون كهرباء، وتدبير شؤون حياتهم بما توفر من إمكانات ووسائل بديلة، لكن مع حلول فصل الشتاء، أصبحت مهمتهم أكثر صعوبة، لأن نجاح مبتغاهم في الحصول على الطاقة البديلة يعتمد على سطوع الشمس.

يتساءل سليمان أبو حسنين (58 عاماً): كيف يمكن للفلسطينيين في قطاع غزة أن يعيشوا بدون كهرباء، وخصوصاً في ظل الحرب المدمرة التي دخلت شهرها الرابع، وأودت بحياة ما يزيد على 23 ألفاً وأضعافهم من الجرحى والمفقودين، وخصوصاً مع حلول مربعانية الشتاء، حيث لا منازل ولا تدفئة، مبيناً أن الحرب قلبت حياة الغزيين رأساً على عقب.

((انقطاع التيار الكهربائي، ونفاد الوقود أديا إلى زيادة التكاليف اليومية على العائلات في غزة، كثمن الشموع ومصادر الإنارة البديلة، فتتكلف الأسر عناء البحث عن ((الكاز الأبيض))، ويزداد اعتماد الفلسطينيين على المحروقات والشموع والماتورات، ما يرفع نسبة التلوث في جو غزة، الملوث أصلاً))، قال أبو حسنين، منوهاً بلجوء الغالبية لوسائل بدائية، للتغلب على انقطاع الكهرباء.

ويضيف: ((في الحرب، كل شيء في غزة تغير، حتى الموت فقد هيبته، بعد أن أصبحت الجنازات جماعية، ولا تتوقف على مدار الساعة، ولمجرد أن تسمع أن أحداً قضى تحت الركام، تقول (كلنا لاحقينه) بتأثر أقل من السابق)).

البحر والحطب الملاذ الأخير

أكثر من ثلاثة أشهر مرت على آخر مرة استفاد منها أبو حسنين من وجود الكهرباء، إذ قُطعت عشرات خطوط الكهرباء بفعل الحرب، وتوقفت محطات التوليد عن العمل بسبب النقص الحاد في الوقود، ما أجبر الغزيين على التعايش مع غياب الكهرباء، وإلغاء كل المظاهر والمهام التي كانوا يستعينون على تنفيذها بالتيار الكهربائي.

من أبرز المتغيرات، وفقاً لمقداد أبو عودة، استغناء الأهالي عن الأجهزة الكهربائية، وفي مقدمتها الغسالات، إذ أصبح البحر الملاذ الأخير للعائلات لغسيل الملابس، أو تنظيف الأواني، وكذلك الثلاجات التي أصبحت فارغة، وأجهزة التلفاز التي ربما كانت المتنفس الوحيد، وهذا أجبر العائلات على العودة لمواقد النار المنزلية، لإعداد الخبز والشاي والطعام حال توفر، حسب تعبيره.

وظيفة أخرى للمساجد

في قطاع غزة، لم يعد دور المساجد يقتصر على العبادات وأداء الصلوات فقط، بل إنها غدت مصدراً فريداً للحصول على الطاقة، خصوصاً لجهة شحن بطاريات المولدات، أو الهواتف النقالة، لا سيما وأن بعض المساجد تعتمد على أنظمة الطاقة الشمسية، أو لديها مولدات خاصة للكهرباء.

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