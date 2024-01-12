اتفاق أمني بريطاني أوكراني «غير مسبوق»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أمس، خلال زيارته العاصمة الأوكرانية كييف، توقيع اتفاق أمني ثنائي، مدته 10 سنوات، وصفه الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنه ((غير مسبوق)).

وطالب سوناك، الذي أراد، وفق مراقبين، توجيه ((رسالة)) عبر الزيارة المفاجئة، باستمرار المساعدات الغربية الضرورية لأوكرانيا، مؤكداً أن أي إضعاف لهذا الدعم لن ((يشجع)) الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فحسب، بل أيضاً ((حلفاءه في كوريا الشمالية، وأماكن أخرى)).

شبح بوتين

وقال سوناك: ((إذا انتصر بوتين في أوكرانيا، فلن يتوقف عند هذا الحد، وسيعتقد خصومنا في جميع أنحاء العالم أننا لا نملك الصبر ولا الموارد اللازمة لحروب طويلة))، مشدداً على أن كييف ((ليست وحيدة)) ولن تكون كذلك ((أبداً)).

وتشعر أوكرانيا بالقلق حيال تردد حلفائها الأوروبيين والأمريكيين، جراء الخلافات السياسية الداخلية، في منحها المزيد من المساعدات لمواجهة القوات الروسية.

بينما أشاد زيلينسكي بـ((الاتفاق الأمني غير المسبوق)) المبرم مع بريطانيا، وقال: ((هذا ليس إعلاناً بسيطاً.. إنه حقيقة ستؤتي ثمارها بفضل تعاوننا)).

وأعلن سوناك خلال الزيارة، زيادة المساعدات العسكرية وتسليم آلاف الطائرات المسيّرة. وقال ((نحن أحد أهم الداعمين لأوكرانيا، خاصة في ما يتعلق بالمساعدات العسكرية)).

وستصل قيمة المساعدات العسكرية البريطانية للعام (2024-2025) إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 200 مليون عن العامين السابقين. وبذلك يصل إجمالي المساعدات البريطانية لأوكرانيا إلى ما يقرب من 12 مليار جنيه إسترليني (14 مليار يورو).

وأضاف سوناك إن هذا الدعم يتماشى مع ((خطورة الوضع هنا))، و((تصميمنا)) على دعم أوكرانيا، لافتاً إلى أن هذه هي زيارته الخارجية الأولى هذا العام والأولى لزعيم أجنبي إلى أوكرانيا.

ووعد سوناك قائلاً ((قد يعتقد بوتين أنه قادر على الصمود لفترة أطول منا، لكنه مخطئ)).

تأتي زيارة سوناك غداة تحذير زيلينسكي من أن أي ((توقف)) في الدفاع عن بلده لن يؤدي إلا إلى مساعدة موسكو على إعادة تسليح نفسها والسماح لها ((بسحق)) أوكرانيا.

والدعم البريطاني الجديد موجه لتوفير صواريخ بعيدة المدى ووسائط دفاع جوي وذخيرة المدفعية ووسائل أمن بحري.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن ما لا يقل عن 200 مليون جنيه إسترليني مخصصة ((لتوريد وإنتاج آلاف المسيّرات العسكرية بسرعة))، لا سيما ((طائرات مراقبة مسيّرة، وطائرات مسيّرة هجومية بعيدة المدى، ومسيّرات بحرية)).

ووفق لندن، ستكون هذه ((أكبر عملية تسليم مسيّرات إلى أوكرانيا من أي دولة أخرى))، وسينتج معظم هذه المسيّرات في المملكة المتحدة.

على صعيد متصل، يتوجه وزير الخارجية الفرنسي الجديد، ستيفان سيجورنيه، إلى كييف حيث يلتقي زيلينسكي لإظهار الدعم الفرنسي لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا. وقالت مصادر قريبة من سيجورنيه إن وزير الخارجية الفرنسي ((في طريقه إلى كييف)).

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