قصف مدفعي على رفح وخانيونس واستهداف النازحين

تواصل إسرائيل التصعيد رغم تنبؤ البعض بخفض الهجمات بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، حيث ارتكبت 13 مجزرة أوقعت أكثر من 180 قتيلاً في قصف مدفعي على رفح وخانيونس باستهداف النازحين، وسط انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة بشكل كامل.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات وقصف مدفعي عنيف بين رفح في الطرف الجنوبي من الأراضي الفلسطينية وخانيونس، المدينة الجنوبية الكبيرة، حيث تتكدس أعداد كبيرة من النازحين الفارين من الحرب في شمال القطاع. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 23708 أشخاص.

وقالت وزارة الصحة ((وصل إلى المستشفيات أكثر من 180 قتيلاً وعشرات الجرحى في استهدافات بعد منتصف الليل وفجر أمس بمناطق مختلفة في قطاع غزة))، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب ((13 مجزرة)) ضد العائلات في قطاع غزة.

وأوضح أن عدداً كبيراً من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقال شهود عيان ومصادر محلية إن الطيران الإسرائيلي استهدف أيضاً منزلاً سكنياً قرب مستشفى شهداء الأقصى غرب مدينة دير البلح، مما أدى إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة آخرين بجروح بالغة.

وأضاف الشهود إن الطيران عاد في وقت لاحق واستهدف مجموعة من الفلسطينيين في شارع صلاح الدين جنوب مدخل دير البلح ومنزلاً في حي البشارة وسط دير البلح، مما أدى إلى مقتل وإصابة 14 فلسطينياً على الأقل.

في هذه الأثناء، استمرت الاشتباكات المسلحة في خانيونس جنوبي غزة ومخيم المغازي وسط القطاع. وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 15 جندياً، بينهم 3 بحالة خطرة خلال الـساعات الأخيرة.

وقال تقرير صدر عن الأمم المتحدة،أمس ، إن القوات الإسرائيلية أصدرت أوامر إخلاء جديدة لسكان منطقة المواصي وعدة كتل سكنية بالقرب من طريق صلاح الدين في جنوب غزة. وتغطي الأوامر مساحة تقدر بنحو 4.6 كيلومترات مربعة.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أنه يستعد للعمل في المنطقة وأمر السكان بالانتقال إلى دير البلح. وقالت الأمم المتحدة، إنه من المتوقع أن يتأثر أكثر من 18 ألف شخص وتسعة ملاجئ، تؤوي عدداً غير معروف من النازحين.

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