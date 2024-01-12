الجيش الإسرائيلي ينسحب مؤقتاً من طولكرم بعد اشتباكات ضارية

انسحب الجيش الإسرائيلي من مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت لنحو 7 ساعات، مخلفاً دماراً كبيراً في البنية التحتية بالمدينة والمخيم.

ودمرت جرافات عسكرية شوارع رئيسية، وأتلفت شبكات المياه والصرف الصحي، واقتلعت أعمدة كهرباء.

وأغلقت جرافات إسرائيل مداخل ضاحية اكتابا القريبة من مخيم نور شمس بالسواتر الترابية، ونشر الجيش قناصة في عدة أبنية، في حين حلقت طائرات مسيّرة في سماء المخيم على ارتفاع منخفض. وعمل الجيش الإسرائيلي على فصل عدد من أحياء المخيم، وشرع في تفتيش عشرات المنازل، وأخضع سكانها للاستجواب، وحول المباني المرتفعة إلى ثكنات عسكرية.

وقالت الفصائل الفلسطينية إنها تصدت للجيش وآلياته أثناء اقتحامها مخيم نور شمس بطولكرم. وأضافت أن عناصرها خاضوا اشتباكات عنيفة ضد القوات التي اقتحمت المخيم، مما أدى إلى تراجعها بعد تحقيق إصابات مباشرة فيها.

يذكر أن هذا الاقتحام هو الثاني بطولكرم ومخيم نور شمس خلال أقل من 72 ساعة، وكان الجيش قد دهم المدينة والمخيم يوم 9 يناير الجاري، وجرف البنية التحتية وقصف منازل للفلسطينيين.

في سياق متصل، أصيب شاب فلسطيني واعتقل اثنان آخران خلال اقتحام الجيش بلدة السيلة الحارثية غرب جنين فجر أمس.

وأصيب الشاب خلال المواجهات مع قوات الجيش بعد اقتحامها القرية، واعتقل الشابين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما وتحطيم محتوياتهما.

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