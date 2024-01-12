الحوثيون في مرمى النيران الأمريكية والبريطانية

شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا، أمس، ضربات على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، ((يستخدمونها في تعريض الملاحة للخطر))، على حد قول الرئيس الأمريكي، جو بايدن. الذي وصف مليشيات الحوثي في اليمن بأنها تنظيم إرهابي. واستهدفت الضربات الجوية مواقع عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء، ومحافظات الحديدة، وتعز، وحجة، وصعدة. و تأتي الضربات البريطانية الأمريكية، بعدما استهدف الحوثيون، على مدار أسابيع، سفناً ملاحية في مضيق ((باب المندب)) بالبحر الأحمر.

وفي بيان مشترك، أكدت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وثماني دول حليفة، هي: أستراليا، والبحرين، وكندا والدنمارك، وألمانيا، وهولندا، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، أن الضربات تهدف إلى ((خفض التصعيد في التوترات وإعادة الاستقرار إلى البحر الأحمر)).

ضربات ناجحة

وأعلن بايدن أن الضربات تمت ((بنجاح))، مؤكداً أنها ((رد مباشر)) على هجمات الحوثيين، واعتبر أن ((هذه الضربات، المحددة الأهداف، هي رسالة واضحة مفادها بأن الولايات المتحدة وشركاءنا لن يتسامحوا مع الهجمات التي تستهدف قواتنا ولن يسمحوا لأطراف معادية بتهديد حرية الملاحة)).

وقال بايدن في بيان ((بتوجيه مني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية، بالتعاون مع المملكة المتحدة، وبدعم من أستراليا، والبحرين، وكندا، وهولندا، ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن التي يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة للخطر في أحد الممرات المائية الأكثر حيوية في العالم)).

ووصف الضربات بأنها ((رد مباشر)) على ما مجموعه ((27 هجوماً)) شنّها الحوثيون على سفن، شملت ((استخدام صواريخ بالستية مضادة للسفن للمرة الأولى في التاريخ)).

في الأثناء، طلبت روسيا، عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، لبحث الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا في اليمن، بحسب ما أعلنت فرنسا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدورية في يناير الجاري.

فيما صرّح رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن الضربات كانت ((ضرورية))، و((متناسبة)). وقال سوناك في بيان ((رغم التحذيرات المتكررة للمجتمع الدولي، واصل الحوثيون تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، مرة أخرى هذا الأسبوع ضد سفن حربية بريطانية وأمريكية))، مشدداً على أن ((هذا لا يمكن أن يستمر (...) لذا اتخذنا إجراءات محدودة وضرورية ومتناسبة، دفاعاً عن النفس)).

في غضون ذلك، وصف حلف شمال الأطلسي ((ناتو))، الضربات، بأنها ((دفاعية، تهدف للمحافظة على حرية الملاحة في أحد الممرات المائية الأكثر حيوية في العالم)). وأضاف: ((يجب أن تتوقف هجمات الحوثيين)).

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الضربات استهدفت أجهزة رادار، وبنى تحتية لمسيّرات وصواريخ، منوّهاً بأن الهدف يتمثل في ((تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحارة للخطر، وتهديد التجارة الدولية)).

وشدد أوستن من المستشفى على استعداد بلاده لاتخاذ مزيد من الإجراءات ((إذا لزم الأمر)).

4 مقاتلات

وأفاد بيان لوزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، بأن 4 مقاتلات حربية من طراز ((تايفون FGR4))، تابعة لسلاح الجو الملكي نفذت ضربات على هدفين عسكريين للحوثيين.

وأضاف شابس على ((إكس))، إن هذا الإجراء، الذي اتخذ مع الولايات المتحدة، كان ((واجباً لحماية السفن، وحرية الملاحة))، بعد تعاظم التهديد بفعل هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن طائرات مقاتلة وصواريخ ((توماهوك)) استخدمت في العملية المشتركة. وقالت واشنطن إنها استفادت من دعم أستراليا، وكندا، وهولندا، والبحرين. فيما قالت لندن إنها نشرت طائرات مقاتلة للإغارة بقنابل موجهة بالليزر على الأهداف الحوثية.

قوة بحرية

في غضون، تبحث دول الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من الثلاثاء المقبل مسألة إرسال قوة بحرية أوروبية، للمساعدة على حماية السفن في البحر الأحمر، على ما أفاد دبلوماسيون. غير أن وزير الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليز، أعلنت أن بلادها لن تشارك في مهمة أوروبية محتملة للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

إلى ذلك، قال مصدر حكومي، إن إيطاليا رفضت المشاركة في الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين في اليمن، مبيّناً أن روما تفضل انتهاج سياسة ((التهدئة)) في البحر الأحمر.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الحكومة كانت ستحتاج إلى الحصول على موافقة البرلمان، للمشاركة في أي عمل عسكري، ما يجعل الموافقة السريعة مستحيلة.

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