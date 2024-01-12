الإمارات: الاعتداءات في البحر الأحمر تهديد غير مقبول لأمن المنطقة

أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة ((باب المندب)) والبحر الأحمر، مؤكدة أهمية الحفاظ على أمن المنطقة، ومصالح دولها وشعوبها، ضمن أُطر القوانين والأعراف الدولية.

وأصدرت وزارة الخارجية ، بيانا قالت فيه ((تعرب دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة ((باب المندب)) والبحر الأحمر، التي تمثل تهديداً غير مقبول للتجارة العالمية، ولأمن المنطقة والمصالح الدولية)).

أمن المنطقة

وأضافت وزارة الخارجية: ((تؤكد دولة الإمارات في هذا الإطار أهمية الحفاظ على أمن المنطقة، ومصالح دولها وشعوبها، ضمن أُطر القوانين والأعراف الدولية)).

وشنت أمريكا وبريطانيا، أمس، عدداً من الهجمات على مواقع محددة في اليمن، بعد تصاعد هجمات ميليشيا الحوثي على سفن ملاحية في باب المندب بالبحر الأحمر ، واستهدفت الهجمات تجمعات للحوثيين في صنعاء والحديدة، ووصل عدد الغارات ا 73 غارة، واستخدمت بريطانيا وأمريكا أسلحة ضاربة ومتطورة في الهجوم.

وقف هجمات الحوثيين

في الأثناء، جدّدت فرنسا إدانتها لهجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر، ودعت إلى وقفها فوراً في أعقاب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، ((بهذه الأعمال المسلحة يتحمل الحوثيون مسؤولية بالغة الخطورة عن التصعيد في المنطقة)).

من جهتها قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن الضربات في اليمن كانت تهدف إلى منع وقوع المزيد من الهجمات في البحر الأحمر.وكتبت الوزارة على منصة التواصل الاجتماعي إكس ((يظل هدفنا هو تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر)).

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية، إن ((الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون تشكل خطرا حقيقيا على استقرار المنطقة وتمثل تصعيدا لا يفيد أحدا)). وأعلن وزير خارجية الدنمارك، لارس لوكه راسموسن، في بيان عن دعم بلاده تدعم بشكل كامل للضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في اليمن. وقالت الخارجية السعودية في بيان ((أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً، لمساسها بمصالح العالم أجمع)).

الى ذلك، دعت ((الخارجية المصرية في بيان الى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية، من أجل خفض حدة التوتر، وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر.

خفض التصعيد

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن دولة الكويت تتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر.

‏وشددت في بيان، على أهمية حفظ الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر، وتأمين حرية الملاحة في كافة الممرات المائية الحيوية، التي تعتبر عنصراً أساسياً في الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت أهمية خفض التصعيد، بشكل فوري، وتغليب صوت العقل، درءاً لأي أخطار قد تهدد حرية الملاحة في المنطقة، التي تعتمد عليها معظم دول العالم.

كما أوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المملكة الأردنية الهاشمية تتابع بقلق تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، ((وانعكاسات ذلك على الوضع الإقليمي)).

تجدر الإشارة إلى أن الهجوم الأمريكي- البريطاني على اليمن جاء ردا الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

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