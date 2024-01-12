«مجلس التوازن» يعزز دعم الصناعات الدفاعية باستحواذه على «تصنيف»

أعلن ((مجلس التوازن)) استحواذه على هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف) والشركات التابعة لها؛ في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المجلس في دعم وتطوير الصناعات والقدرات الدفاعية الوطنية، وتنفيذ استراتيجيته في ضمان تطبيق الجودة والمعايير في القطاعات الدفاعية والأمنية.

وتم الإعلان عن الاستحواذ من خلال توقيع اتفاقية بحضور اللواء الركن الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، ومعمر عبدالله أبو شهاب، الرئيس التنفيذي لــ((مجلس التوازن))، والمهندس سعيد سالم المسكري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف)، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين المعنيين.

ويأتي استحواذ ((مجلس التوازن))، على هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف) تعبيراً عن رؤية المجلس في تحقيق أعلى مستويات الجودة والريادة، وتوحيد الجهود لتعزيز القدرات الوطنية الدفاعية من خلال ضمان الجودة وتحسين الكفاءات وتحفيز آليات الابتكار، وتعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة.

وتعد ((تصنيف)) رائدة في الإمارات والمنطقة في مجال أمن وسلامة الأرواح والممتلكات، والحفاظ على البيئة في النطاق البحري الخاص بعملياتها، حيث تقوم بتزويد القطاع البحري بأفضل المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والبيئة، من خلال إدارة عمليات ضمان الأعمال والجودة.

وقال معمر عبدالله أبو شهاب: ((ينسجم استحواذ ((مجلس التوازن)) على ((تصنيف)) مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة تنمية قطاع الصناعات الدفاعية، كما يأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى دعم القدرات الدفاعية الوطنية من خلال توفير فرص التطوير والتحسين للخدمات المقدمة، وتوسيع نطاق العمل في مجال الدفاع والأمن، وضمان الجودة والكفاءة اللازمتين لتسجيل مستويات أداء غير مسبوقة معتمدة على أنظمة فعالة وحديثة تساهم في تعزيز الثقة في الصناعات الوطنية عالمياً)).

من جهته قال المهندس سعيد سالم المسكري إن استحواذ مجلس التوازن على ((تصنيف))، يعد دعماً استراتيجياً مهماً سيساهم في تطوير الخدمات وتحسينها، وتعزيز ثقة الشركاء الاستراتيجيين، ودعم الكفاءات والقدرات الوطنية العاملة في مجال الدفاع والأمن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز