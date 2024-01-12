«دورية السعادة ربدان» تكرم 24 سائقاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
كرمت ((دورية السعادة ربدان)) في شرطة أبوظبي 24 سائقاً ملتزماً بقواعد السير والمرور وأنظمة السلامة المرورية مع إطلالة العام 2024 ضمن جهودها في نشر الإيجابية للسائقين ومختلف فئات المجتمع وإسعاد مستخدمي الطريق وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة.
وقدم عناصر دورية السعادة هدايا للسائقين الملتزمين تحفيزاً لهم على مواصلة الالتزام بالقواعد المرورية والسلوكيات الإيجابية التي تسهم في تعزيز السلامة على الطرقات وإسهاماً منها في نشر السعادة في المجتمع كأسلوب حياة ومنهج إيجابي.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN12012024000110011019ID1107715432
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.