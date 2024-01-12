«دورية السعادة ربدان» تكرم 24 سائقاً

كرمت ((دورية السعادة ربدان)) في شرطة أبوظبي 24 سائقاً ملتزماً بقواعد السير والمرور وأنظمة السلامة المرورية مع إطلالة العام 2024 ضمن جهودها في نشر الإيجابية للسائقين ومختلف فئات المجتمع وإسعاد مستخدمي الطريق وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة.

وقدم عناصر دورية السعادة هدايا للسائقين الملتزمين تحفيزاً لهم على مواصلة الالتزام بالقواعد المرورية والسلوكيات الإيجابية التي تسهم في تعزيز السلامة على الطرقات وإسهاماً منها في نشر السعادة في المجتمع كأسلوب حياة ومنهج إيجابي.

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