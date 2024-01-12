«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» تفوز بـ4 جوائز عالمية للتميز خلال 2023

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن فوزها بـ4 جوائز عالمية في التميز خلال العام 2023 من مؤسسات دولية مرموقة تختص بتقييم المشاريع التشغيلية وتكريم المؤسسات المتميزة في مختلف المجالات، بما في ذلك الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والتكنولوجيا والمسؤولية المجتمعية.

وفاز مشروع ((منصة بيانات الزراعة والأمن الغذائي)) وهو منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى توفير أهم مؤشرات الاستدامة الزراعية والأمن الحيوي والاستثمار الغذائي، ومدعمة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي اللازمة لدعم اتخاذ القرار بشأن قضايا الزراعة والأمن الغذائي محلياً وإقليماً وعالمياً، حيث فاز المشروع عن فئة ((حلول تكنولوجيا المعلومات - الذكاء الاصطناعي)) ضمن الجائزة العالمية ((آي سي إم جي))، وهي جائزة متكاملة للمؤسسات وهندسة تكنولوجيا المعلومات، كما فازت الهيئة بجائزة ((التميز والابتكار والجودة الشاملة)) التي تقدمها شركة ((بيز أوورد))، عن برنامج التميز والابتكار في القيادة وجودة الخدمات، ونظام الإدارة ونتائج الأعمال.

وتتويجاً لجهود الهيئة في مجال المسؤولية المجتمعية فاز برنامج ((عون)) للمشاركة المجتمعية بجائزتين عالميتين من مؤسسات متخصصة في تكريم المؤسسات التي تقدم برامج ومبادرات متميزة في مجال المسؤولية المجتمعية.

ويجسد برنامج ((عون)) للمشاركة المجتمعية رؤية حكومة أبوظبي لتأكيد روح التآخي والتآزر والتلاحم المجتمعي الذي ينبغي أن يسود مجتمع الإمارات، وقد أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية هذا البرنامج لإتاحة الفرصة لموظفيها للمشاركة بدور فاعل في تنمية المجتمع خارج أطر العمل التقليدية وبالأخص مؤازرة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع من أصحاب الهمم والمرضى وكبار السن والمحتاجين، بالإضافة إلى إرساء ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتوفير الفرص لتطوير حملات ومبادرات إنسانية ومجتمعية، والانخراط في البرامج التطوعية التي تدعم البيئة والمجتمع.

تعزيز الاستدامة

وقالت موزة سهيل المهيري نائب المدير العام للشؤون التنظيمية والإدارية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن ((الهيئة تسعى دائماً إلى الابتكار واستخدام أحدث التقنيات لتحسين جودة منتجاتها وخدماتها، وتعزيز الاستدامة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي في أبوظبي، وأن فوز الهيئة بجوائز عالمية للتميز في مجالي الزراعة والأمن الغذائي يعكس التزامها بتقديم خدمات متميزة وتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي)).

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