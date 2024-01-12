Saturday, 13 January 2024 05:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» تفوز بـ4 جوائز عالمية للتميز خلال 2023

1/12/2024 7:28:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن فوزها بـ4 جوائز عالمية في التميز خلال العام 2023 من مؤسسات دولية مرموقة تختص بتقييم المشاريع التشغيلية وتكريم المؤسسات المتميزة في مختلف المجالات، بما في ذلك الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والتكنولوجيا والمسؤولية المجتمعية.

وفاز مشروع ((منصة بيانات الزراعة والأمن الغذائي)) وهو منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى توفير أهم مؤشرات الاستدامة الزراعية والأمن الحيوي والاستثمار الغذائي، ومدعمة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي اللازمة لدعم اتخاذ القرار بشأن قضايا الزراعة والأمن الغذائي محلياً وإقليماً وعالمياً، حيث فاز المشروع عن فئة ((حلول تكنولوجيا المعلومات - الذكاء الاصطناعي)) ضمن الجائزة العالمية ((آي سي إم جي))، وهي جائزة متكاملة للمؤسسات وهندسة تكنولوجيا المعلومات، كما فازت الهيئة بجائزة ((التميز والابتكار والجودة الشاملة)) التي تقدمها شركة ((بيز أوورد))، عن برنامج التميز والابتكار في القيادة وجودة الخدمات، ونظام الإدارة ونتائج الأعمال.

وتتويجاً لجهود الهيئة في مجال المسؤولية المجتمعية فاز برنامج ((عون)) للمشاركة المجتمعية بجائزتين عالميتين من مؤسسات متخصصة في تكريم المؤسسات التي تقدم برامج ومبادرات متميزة في مجال المسؤولية المجتمعية.

ويجسد برنامج ((عون)) للمشاركة المجتمعية رؤية حكومة أبوظبي لتأكيد روح التآخي والتآزر والتلاحم المجتمعي الذي ينبغي أن يسود مجتمع الإمارات، وقد أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية هذا البرنامج لإتاحة الفرصة لموظفيها للمشاركة بدور فاعل في تنمية المجتمع خارج أطر العمل التقليدية وبالأخص مؤازرة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع من أصحاب الهمم والمرضى وكبار السن والمحتاجين، بالإضافة إلى إرساء ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتوفير الفرص لتطوير حملات ومبادرات إنسانية ومجتمعية، والانخراط في البرامج التطوعية التي تدعم البيئة والمجتمع.

تعزيز الاستدامة

وقالت موزة سهيل المهيري نائب المدير العام للشؤون التنظيمية والإدارية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن ((الهيئة تسعى دائماً إلى الابتكار واستخدام أحدث التقنيات لتحسين جودة منتجاتها وخدماتها، وتعزيز الاستدامة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي في أبوظبي، وأن فوز الهيئة بجوائز عالمية للتميز في مجالي الزراعة والأمن الغذائي يعكس التزامها بتقديم خدمات متميزة وتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN12012024000110011019ID1107715431

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث