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الإمارات وسيشل تعززان التعاون البرلماني

1/12/2024 7:28:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس في الاتحاد البرلماني الدولي وافن وليم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان جمهورية سيشل، ورئيس لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان سيشل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما أمس في أبوظبي بحضور كل من: الدكتورة سدرة راشد المنصوري، وعائشة إبراهيم المري، وعائشة راشد ليتيم، وفاطمة علي المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان سيشل، والتأكيد على أهمية الزيارات المتبادلة، وتفعيل دور لجان الصداقة لتبادل الخبرات والمعارف البرلمانية، والتنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية.

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