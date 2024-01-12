«كهرباء دبي» والاتحاد للماء والكهرباء تبحثان تبادل الخبرات والممارسات

في إطار الزيارات المتبادلة بين المؤسسات الحكومية في الدولة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية، استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، في مقر الهيئة الرئيسي بدبي.

تعاون

واستهدفت الزيارة بناء جسور التعاون بين الجهتين والتعرف على أفضل الخبرات والتجارب لدى هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى إجراء المقارنات المعيارية، حيث تعد الهيئة نموذجاً متميزاً على هذا الصعيد، وحققت نتائج تنافسية على عالمياً تتجاوز نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في الكفاءة والاعتمادية.

وتمكنت الهيئة من رفع مستوى كفاءة إنتاج الطاقة باستخدام أحدث التقنيات الإحلالية، وتقوم بتوفير جميع خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير بما يحقق سعادة المتعاملين وكافة المعنيين.

وأشاد معالي سعيد محمد الطاير بالتعاون المستمر بين هيئة كهرباء ومياه دبي والاتحاد للماء والكهرباء، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز الموقع التنافسي العالمي لدولة الإمارات في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وشدد على أهمية توحيد جهود جميع الجهات العاملة في قطاع الطاقة في دولة الإمارات لتعزيز أمن الطاقة والمياه، مؤكداً معاليه أن الهيئة لديها استراتيجية وخارطة طريق واضحة للوصول إلى 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050 من خلال برامج وخطط ومشاريع للوصول إلى هذا الهدف أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والمحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في منطقة حتا، والمشروع التجريبي للهيئة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

حرص

من جانبه، قال المهندس يوسف أحمد آل علي: ((نحرص في الاتحاد للماء والكهرباء على مد جسور التعاون مع مختلف شركائنا في القطاع، وفي مقدمتهم هيئة كهرباء ومياه دبي التي نعتز بالتعاون القائم معها، والذي نسعى لتطويره في المرحلة المقبلة، بما يدعم تحقيق المصالح المشتركة ويصب في صالح الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بتلك القطاعات الحيوية)).

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