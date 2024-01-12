«التوطين»: حلول ودية لـ 81 % من النزاعات العمالية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 81 % من النزاعات العمالية تم حلها ودياً بين طرفيها، فيما أحيلت 19 % منها إلى المحاكم العمالية للفصل فيها، وتتولى الوزارة الفصل في المنازعة (الشكوى العمالية) متى كانت المطالبة موضوع النزاع لا يتجاوز مبلغ 50 ألف درهم إماراتي أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.

وأظهرت الإحصائيات التي نشرتها الوزارة مؤخراً على موقعها الإلكتروني أن متوسط الشكاوى العمالية بلغ 3 شكاوى لكل 100 عامل، وتعكس هذه النسبة نجاح الإجراءات الشفافة التي تطبقها دولة الإمارات وحرصها على بناء علاقة متوازنة بين طرفي التعاقد ((العامل وصاحب العمل)) في وضع سوق العمل الإماراتي في الصدارة عالمياً من حيث مؤشر قلة النزاعات العمالية، والذي حققت فيه المركز الأول على مستوى العالم وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا.

وتحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تحديث منظومة القوانين والإجراءات التي تسهم في استقرار سوق العمل وتسرع من حصول أصحاب الحق على مستحقاتهم القانونية، وانطلاقاً من ذلك بدأت الوزارة من مطلع الشهر الجاري بالفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب استقدامها وذلك في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، بقرارات نهائية تنفيذية، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.

وجاءت التعديلات تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.

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