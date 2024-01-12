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سلطان النيادي: بدعم القيادة سنحقق الطموحات ونبلغ أعلى المستويات

1/12/2024 7:28:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة للشباب، في أول رسالة يوجهها لشباب دولة الإمارات، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن ورفعته وترسيخ هويته وقيمه، وتحقيق طموحات القيادة الرشيدة التي لا تدخر جهداً في تقديم الدعم للوصول إلى أعلى المستويات.

وقال معالي النيادي عبر مقطع فيديو بثه عبر حسابه في منصة ((إكس)): ((إخواني وأخواتي شباب دولة الإمارات العربية المتحدة، تحية لكم من الأرض هذه المرة، أنقل لكم تحيات القيادة الرشيدة وحكومة الإمارات.. معكم وبكم ذهبنا في رحلة لأبعد نقطة فيها بشر في الفضاء، واليوم نبدأ رحلة جديدة هدفها التقرب منكم وخدمتكم والارتقاء بكم)).

وأضاف: ((إخواني وأخواتي دعونا في المرحلة المقبلة نعمل معاً لخدمة الوطن، ونرسخ سمعة بلادنا، ونرسخ هويتنا وتاريخنا، ونحقق طموحات قيادتنا.. معاً دعونا نعمل وأقدامنا متجذرة في أرضنا وأنظارنا إلى السماء.. بدعم القيادة الرشيدة سوف نحقق الطموحات، ونصل إلى أعلى المستويات)).

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