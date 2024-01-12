طلبة يشاركون بمخيم «قادة المستقبل الإماراتي» بماليزيا

نظم معهد القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة لعدد من الطلبة الأعضاء ضمن برنامج ((قادة المستقبل الإماراتي)) الذي يستهدف الطلبة الإماراتيين ((مخيم القيادة التدريبي)) بالتعاون مع جامعة ملايا في ماليزيا، الذي استمر لمدة أسبوع، وتضمن عدداً من الفعاليات واللقاءات تتعلق بموضوعات متنوعة منها، الحوكمة والقيادة التحويلية واستشراف المستقبل، قدمها عدد من الخبراء والمدربين في هذا المجال.

كما تضمن المخيم زيارات ميدانية للعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والجامعات المعنية باستشراف المستقبل والتدريب القيادي، مثل وزارة الشؤون الخارجية الماليزية، ومقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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