طلبة يشاركون بمخيم «قادة المستقبل الإماراتي» بماليزيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظم معهد القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة لعدد من الطلبة الأعضاء ضمن برنامج ((قادة المستقبل الإماراتي)) الذي يستهدف الطلبة الإماراتيين ((مخيم القيادة التدريبي)) بالتعاون مع جامعة ملايا في ماليزيا، الذي استمر لمدة أسبوع، وتضمن عدداً من الفعاليات واللقاءات تتعلق بموضوعات متنوعة منها، الحوكمة والقيادة التحويلية واستشراف المستقبل، قدمها عدد من الخبراء والمدربين في هذا المجال.
كما تضمن المخيم زيارات ميدانية للعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والجامعات المعنية باستشراف المستقبل والتدريب القيادي، مثل وزارة الشؤون الخارجية الماليزية، ومقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
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