«التربية»: 3 مراحل للتسجيل بالعام الجامعي 2024 - 2025

حددت وزارة التربية والتعليم ثلاث مراحل لخدمة التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024 - 2025، لطلبة الثاني عشر خريجي العام الأكاديمي الجاري، حيث بدأت المرحلة الأولى بإطلاق طلب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية من 3 يناير الجاري، وتستمر حتى 30 أبريل المقبل.

كما تشمل المراحل إطلاق خدمة التعديل على خيارات المؤسسة التعليمية، والبرنامج الدراسي اعتباراً من 18 مارس، وتستمر حتى 30 أبريل المقبلين.

وتأتي مرحلة القبول المبكر المشروط ضمن المرحلة الثانية للتسجيل، على أن يتم تقييم مؤسسات التعليم العالي وإدارة البعثات للطلب، خلال الفترة من 6 إلى 7 مايو 2024، ومن ثم التأكيد على قبول الطالب، خلال الفترة من 21 حتى 31 مايو المقبل.

وتشمل المرحلة الثانية الموعد النهائي لاستكمال الوثائق الرسمية للطلبة المتقدمين بطلب التسجيل للفصل الأول من العام الجامعي 2024 - 2025. وتقتصر المرحلة الثالثة على مرحلة القبول النهائي للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024 - 2025، خلال الفترة من 8 يوليو حتى 23 أغسطس المقبلين، ويشمل طلب التسجيل البيانات الشخصية للطالب، وبيانات الدراسة الحالية، والحالة الصحية واختيار مؤسسات التعليم العالي وسياسة القبول فيها، واختيار البرنامج الدراسي الملائم، بالإضافة إلى تحميل الوثائق الثبوتية والأكاديمية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليميات محددة للطلبة المواطنين بالتعليم الخاص للحصول على قرار القبول المشروط، وكذلك القبول النهائي، موضحة أن طلبة المنهاج البريطاني عليهم إرفاق شهادة o level لمرحلتي العاشر والحادي عشر.

وبعد إعلان نتائج نهاية العام الدراسي على الطالب إرفاق شهادة الصف الثاني عشر A level، أو AS، مصدقة من الجهة التعليمية، التي يتبعها الطالب، وتوفير نتائج مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية، إضافة إلى رسالة المعادلة الصادرة من وزارة التربية.

أما طلبة البكالوريا الدولية فعليهم إرفاق شهادة نهاية العام مصدقة ورسالة المعادلة.

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