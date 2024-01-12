محمد بن راشد: «في حَمْدَانْ أوصافيْ تْبِينْ»

فيديو ملهم يتغنى بأبيات جميلة مرهفة، تنبض بقوة المعنى، وفيض المحبة، وردت في رائعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي نُظمت في سياق الرد على قصيدة نشرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ((فزاع))، في حينه بعنوان: ((عاتق المجد)).. هذه الأبيات بسحرها وألقها تتردد، اليوم، عبر هذا الفيديو، بعنوان ((المرجلة))، في استعادة إبداعية تذكر بجميل القول، وكريم المعنى، الذي يسم المحاورات الشعرية بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونجله وعضيده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. والأبيات المغناة موشحة بموسيقى وألحان ملحن الوطن محمد الأحمد، وهي:

أشوفْ في (حَمْدَانْ) أوصافيْ تْبِينْ

حِبْ القَنْصْ والخيلْ غَايِةْ غَرامَهْ

فَارِسْ ومَعْشوقَهْ فِسيحْ المِيَادينْ

دايمْ علَى صَهْوَةْ حِصَانْ إنْسِجامهْ

هي شِغْلَهْ اِلشَّاغِلْ عنْ الزّينْ والشّينْ

فيها يشوفْ المَرْجلِهْ والشَّهَامَهْ

ماخِذْ منْ أوْصَافْ الجدودْ المِجِدْينْ

شجاعْ منْ خَاواهْ تِدْفَا عِظَامَهْ

لِهْ في الشِّعِرْ دِرْ الغِزارْ المِثَامينْ

يَوْزِنْ عَلَى عَذْب المعاني كلامهْ

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