محمد بن راشد: «في حَمْدَانْ أوصافيْ تْبِينْ»

(MENAFN
- Al-Bayan)
فيديو ملهم يتغنى بأبيات جميلة مرهفة، تنبض بقوة المعنى، وفيض المحبة، وردت في رائعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي نُظمت في سياق الرد على قصيدة نشرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ((فزاع))، في حينه بعنوان: ((عاتق المجد)).. هذه الأبيات بسحرها وألقها تتردد، اليوم، عبر هذا الفيديو، بعنوان ((المرجلة))، في استعادة إبداعية تذكر بجميل القول، وكريم المعنى، الذي يسم المحاورات الشعرية بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونجله وعضيده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. والأبيات المغناة موشحة بموسيقى وألحان ملحن الوطن محمد الأحمد، وهي:
أشوفْ في (حَمْدَانْ) أوصافيْ تْبِينْ
حِبْ القَنْصْ والخيلْ غَايِةْ غَرامَهْ
فَارِسْ ومَعْشوقَهْ فِسيحْ المِيَادينْ
دايمْ علَى صَهْوَةْ حِصَانْ إنْسِجامهْ
هي شِغْلَهْ اِلشَّاغِلْ عنْ الزّينْ والشّينْ
فيها يشوفْ المَرْجلِهْ والشَّهَامَهْ
ماخِذْ منْ أوْصَافْ الجدودْ المِجِدْينْ
شجاعْ منْ خَاواهْ تِدْفَا عِظَامَهْ
لِهْ في الشِّعِرْ دِرْ الغِزارْ المِثَامينْ
يَوْزِنْ عَلَى عَذْب المعاني كلامهْ
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